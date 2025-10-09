Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Tarım Fuarı 10'uncu kez düzenlenecek

        TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Samsun Tarım Fuarı, tarım, hayvancılık ve tarımsal teknoloji alanında bölgenin lider markalarını bir araya getirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:34 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:34
        Samsun Tarım Fuarı 10'uncu kez düzenlenecek
        TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Samsun Tarım Fuarı, tarım, hayvancılık ve tarımsal teknoloji alanında bölgenin lider markalarını bir araya getirecek.

        TÜYAP Fuarcılıktan yapılan açıklamaya göre, Samsun Tarım Fuarı 15-19 Ekim tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

        Fuar Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Ziraat Mühendisleri Odası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Tarmakbir'in destekleriyle gerçekleştirilecek.

        Katılımcı firmalar traktörlerden hayvansal üretim makinelerine, sera ve sulama teknolojilerinden gübre ve zirai ilaçlara, tohum, fide ve fidancılıktan bilişim çözümlerine kadar geniş yelpazede ürün ve hizmetlerini sergileyecek.

        Çiftçilere verimliliklerini artıracak yenilikleri inceleme, yeni iş birlikleri kurma ve ticari bağlantılarını güçlendirme imkanı sunacak fuarda kahverengi kokarca ve suyun verimli kullanımı gibi güncel konuların ele alınacağı seminerler de düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

