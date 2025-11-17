Cumhuriyetin Işığında 2. Terme Kitap Günleri kapılarını açtı

Terme ilçesinde "Cumhuriyetin Işığında 2. Terme Kitap Günleri" başladı.

Terme Belediyesi tarafından Terme Park Sosyal Yaşam Alanı'nda düzenlenen ve 17–25 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliğin açılışı için tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Şenol Kul, açılışta yaptığı konuşmada, kitapların toplumdaki birleştirici rolüne dikkati çekerek, "Bir eğitimci ve okur olarak bilginin temel kaynağının kitaplar olduğunu çok iyi biliyorum. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kitap günleri, Terme’yi dokuz gün boyunca bir kültür merkezine dönüştürecek. Eğitimi ve kültürel gelişimi en üst düzeyde tutuyoruz. Kitaplar aracılığıyla bilginin sınırlarını birlikte genişleteceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından şair-yazar ve televizyon programcısı Mehmet Hacı İsmailoğlu moderatörlüğünde, etkinliğin onur konuğu Selma Argon Ersoy tarafından söyleşi düzenlendi, Dedem Mehmet Akif adlı kitabındaki hatıralarını ve milli mücadele dönemine ilişkin anılarını katılımcılarla paylaştı.