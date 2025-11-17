Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Cumhuriyetin Işığında 2. Terme Kitap Günleri kapılarını açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 21:34 Güncelleme: 17.11.2025 - 21:34
        Terme ilçesinde "Cumhuriyetin Işığında 2. Terme Kitap Günleri" başladı.

        Terme Belediyesi tarafından Terme Park Sosyal Yaşam Alanı'nda düzenlenen ve 17–25 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliğin açılışı için tören düzenlendi.

        Belediye Başkanı Şenol Kul, açılışta yaptığı konuşmada, kitapların toplumdaki birleştirici rolüne dikkati çekerek, "Bir eğitimci ve okur olarak bilginin temel kaynağının kitaplar olduğunu çok iyi biliyorum. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kitap günleri, Terme’yi dokuz gün boyunca bir kültür merkezine dönüştürecek. Eğitimi ve kültürel gelişimi en üst düzeyde tutuyoruz. Kitaplar aracılığıyla bilginin sınırlarını birlikte genişleteceğiz." dedi.

        Konuşmanın ardından şair-yazar ve televizyon programcısı Mehmet Hacı İsmailoğlu moderatörlüğünde, etkinliğin onur konuğu Selma Argon Ersoy tarafından söyleşi düzenlendi, Dedem Mehmet Akif adlı kitabındaki hatıralarını ve milli mücadele dönemine ilişkin anılarını katılımcılarla paylaştı.

        Program kapsamında Tarkan Köylü tarafından kum sanatı ve şiir dinletisi gerçekleştirildi, çocuklara yönelik kukla gösterisi sunuldu.

        Ayrıca, Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyeleri tarafından yürütülen "Terme’ye Pedalla, Kitapla Gelecek Aydınlansın" projesi kapsamında Samsun’un 17 ilçesinde toplanan kitaplar bisikletliler eşliğinde fuar alanına getirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

