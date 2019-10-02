Selin önüne geçecek ‘baraj’ Selde 2 kişinin hayatını kaybettiği ilçeye dev baraj inşaatı 158 milyon liralık yatırımla yapılacak baraj sayesinde, bu yıl 2 kere sele maruz kalan Terme ilçesi de kurtulacak

Samsun'da yaşanan sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiği Salıpazarı ilçesine 158 milyon 390 bin TL maliyetle baraj inşa edilecek. Baraj sayesinde, bu yıl 2 kere sele maruz kalan Terme ilçesi de kurtulacak.

Salıpazarı’nda 8 Ağustos'ta yağan şiddetli yağmur, 2 saat gibi kısa bir sürede sele dönüşmüş, ilçe merkezinin büyük bir kısmını yutmuştu. Evleri, dükkanları ve kurumları su basarken, yollar ve parklar ise sular altında kalmıştı. Sel nedeniyle 2 vatandaş hayatını kaybetmiş, biriken sel suları bölgenin aşağısında bulunan Terme ilçesini de sular altında bırakarak hayatı felç etmiş, 100 milyonlarca lira maddi zarara yol açmıştı.



Baraj yapılacak

Bölgeye, iki ilçenin sel problemini çözecek bir baraj inşa edilecek. Devlet Su İşleri tarafından yapılacak barajın dolgu hacmi 470 bin m3, temelden yüksekliği de 68 metre olacak. Salıpazarı Barajı inşaatı işinin proje maliyeti 158 milyon 390 bin TL olarak belirlendi. Baraj, 15 bin 400 dekar alanda taşkınları önlemeye çalışacak.

SAMSUN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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