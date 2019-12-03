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Akyol’a son görev

İHA

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Havza İlçesi Yağlı Tohumlar Müdürü Mustafa Akyol, son yolculuğuna uğurlandı.

Akyol’a son görev

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Havza İlçesi Yağlı Tohumlar Müdürü Mustafa Akyol, son yolculuğuna uğurlandı.
Dün iş yerinde rahatsızlanarak Havza Devlet Hastanesine giden ve burada kalp krizi geçirdiği anlaşılan 54 yaşındaki Mustafa Akyol, Samsun’da özel bir hastaneye sevk edildi. Akyol’un sevk edildiği ambulansta rahatsızlanması üzerine ambulans acil olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine yöneldi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Akyol hayatını kaybetti. 54 yaşında hayatını kaybeden Havza İlçesi Yağlı Tohumlar Müdürü Mustafa Akyol için uzun yıllar görev yaptığı Havza’da cenaze namazı kılındı.
Akyol’un Kevser Camisi'nde kılınan cenaze namazına Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin, KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, Başkan Vekili Fahri Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Turgut Yıldız, Bekir Hatunoğlu, Recep Akbulut, Ömer Faruk Ünlü, Kooperatifler Müdürü Sedat Ergin, Havza Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Mehmet Tural, yönetim kurulu, çalışanları, meslek odaları ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Akyol’un cenazesi defnedilmek üzere Vezirköprü ilçesi Yeniçelik Mahallesi’nde uğurlandı.
Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, Akyol’un sevilen bir insan olduğunu ve kendileri için acı bir kayıp olduğunu belirterek, “Müdürümüzün zamansız aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine sabırlar kendisine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

SAMSUN

03 Aralık 2019 Salı

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