Samsun Memur-Sen'den Ankara çıkarması Samsun Memur-Sen, Samsun Milletvekillerini Ankara'da ziyaret etti

MemurSen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ve MemurSen’e bağlı sendikaların il başkanları Gazi Meclis'te AK Parti Samsun Milletvekilleri ile bir araya geldi.

MemurSen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ve MemurSen’e bağlı sendikaların il başkanları Gazi Meclis'te AK Parti Samsun Milletvekillerini ziyaret etti. MemurSen İl Başkanı Hamdi Yıldız ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarının sorunları, çözüm önerileri, şehrimizin geleceğine yönelik kamu çalışanlarının beklentileri ve katkılarının neler olacağını AK Parti Samsun Milletvekillerimiz ile bire bir ziyaretlerimizde paylaştık. AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Çevre Şehircilik ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Çiğdem Karaaslan MemurSen heyetimize şehrimiz ile ilgili duyarlılık gösteren yaklaşımlarımıza teşekkür ettiler. Ziyaretten duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler” dedi.

Başkan Yıldız açıklamasını, “Sendikamızın ürettiği bu görüş ve önerilerin tüm kamu çalışanlarının Karadeniz’in göz bebeği olan Samsunumuzda kamu çalışanlarının ortaya koyduğu hizmet ile yaşam standartları kalitesinin artmasına vesile olacak, huzur ve barış içerisinde yaşayarak hizmet üretmeye katkı sunacak öneriler olduğunu ifade ettiler” diye tamamladı.

Ziyarete MemurSen'e bağlı SağlıkSen İl Başkanı İlyas Biçer, BemBirSen İl Başkanı Savaş Gayretli, DiyanetSen Şube Başkanı Murat Akkuş, Birlik HaberSen İl Başkanı Ayhan Beyaz, Ulaştırma MemurSen İl Başkanı Remzi Arat, EğitimBirSen 2 No'lu Şube Başkanı Ahmet Çakır ve Bayındır MemurSen İl Başkanı İsa Çolak katıldı.

SAMSUN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

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