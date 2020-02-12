Başkan Özdemir: “Eşit ve hızlı şekilde hizmet etmenin gayretindeyiz”

Muhtarlarla buluşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Tüm mahallelerimize eşit ve hızlı şekilde hizmet etmenin gayretindeyiz” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesi üyesi muhtarlar ile bir araya geldi.

Dernek lokalinde düzenlenen toplantıda muhtarlara seslenen Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi vererek, “İnşallah 2020 yılında hızlı bir çalışma takvimi bizleri bekliyor. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Havza Belediyemizde iş takvimleri hazırlandı. Önemli olan birlikte hareket etmek. Sizlere hizmet ulaşması konusunda Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte koordineli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm mahallelerimize eşit ve hızlı şekilde hizmet etmenin gayretindeyiz. Bunu da aciliyet sırasına göre planlamaktayız. Sizler seçildiğiniz mahallelerden sorumlu oldunuz gibi biz de Havza’dan sorumluyuz. İlçemize hizmet etmek için kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaktayız. İnşallah önümüzdeki zaman zarfında bu tür toplantıları belediyemizin ev sahipliğinde tüm muhtarlarımızın katılacağı şekilde organize edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Havza Şube Müdürü Burak Görmüş ve Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Havza Şube Müdürü Deniz Kayan muhtarların talep ve sorunlarını dilendi.



HAMR adlı tiyatro sahneledi

Başkan Özdemir daha sonra Havza Belediyesi’nin sosyal sorumluluk ve kültürel hizmetleri kapsamında Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilçeye getirilen HAMR adlı tiyatroyu ilçede öğrenim gören öğrencilerle birlikte izledi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelenen oyun madde bağımlılığı nedeniyle yaşamını yitiren dört gencin, ölümlerinin ardından zehir tacirinin kendilerine izlettiği hatıraları, ailelerine yaşattıkları ve yaşamlarını kendi elleriyle nasıl sonlandırdıkları konu ederek madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturdu.

Oyun sonu oyunu izleyen öğrenciler ile bir süre sohbet eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir oyunun uyuşturucu bağımlığına karşın farkındalık oluşturmak adına Havza’ya davet edildiğini belirterek, “Arkadaşlar burada izledikleriniz inanın yaşananların çeyreği bile değil. Sizler ülkemizin geleceğisiniz ve geleceğimize sahip çıkma noktasında bu oyunu sizler ile buluşturduk. Bu ülkenin sizlere ihtiyacı var ve bu bilinç ile hareket edin. Biz sizlere güveniyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bu oyunun sizlere ulaşmasında yapmış olduğu katkılardan ötürü teşekkür ederim” diye konuştu.

Oyunu Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu, okul idarecileri ve öğrenciler izledi.

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