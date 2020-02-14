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YORUM KURALLARINI OKUDUM

MEGİP 605 genci iş sahibi yaptı

İHA

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 2017 yılının sonunda hayata geçen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) çerçevesinde Samsun'da açılan çeşitli kurslar sonunda Samsun'da 605 kişi iş başı yaptı.

MEGİP 605 genci iş sahibi yaptı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 2017 yılının sonunda hayata geçen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) çerçevesinde Samsun’da açılan çeşitli kurslar sonunda Samsun’da 605 kişi iş başı yaptı.
MEGİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda (STSO) gerçekleştirildi. Kurul Başkanı Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin başkanlığında yapılan toplantıda Samsun İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan, yapılan çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirdi.
Protokolün istihdam seferberliği kapsamında 14 Aralık 2017 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TOBB arasında imzalandığını belirten Haşim Meydan, “Protokolün amacı iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesidir. Bu yönde de ilimizde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. 2018 yılında ilimizde 7 kurs açıldı. Kurslarımızdan 134 kişiyi mezun ettik ve bunlardan 100’ünü iş başı yaptırdık. 2019 yılında ise, Samsun’da 42, Bafra’da 19, Çarşamba’da 2 kurs açtık. Açılan kurslara toplam 834 kişi katıldı. Bunlardan 355’i Samsun’da, 113’ü Bafra’da ve 37’si de Çarşamba’da iş başı yaptı. İki yıl içinde MEGİP çerçevesinde toplam 605 gencimiz iş başı yaptı. Bu yılın ilk ayında da, Samsun’da 2, Çarşamba’da 3 ve Bafra’da 2 kurs açıldı ve toplam da 495 gencimizin katılımıyla kurslar halen devam etmekte. Kurslar işverenden gelen taleplere göre açılıyor. Şu ana kadar imalat sektörü, tekstil sektörü ve çağrı merkezi gibi alanlarda kurslar düzenledik. Taleplere göre de kurslar devam edecek” dedi.

“MEGİP merhem oldu”
Nitelikli eleman sorununun iş dünyasının sürekli gündeminde olan bir problem olduğuna vurgu yapan MEGİP Samsun Kurul Başkanı ve Samsun TSO Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin ise şunları söyledi:
“Sanayicilerimiz üretim ve rekabet gücünü artırabilmesi için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. Meclis ve meslek komitelerimize yaptığımız dönemlik anketlerde öne çıkan sorunların başında nitelikli eleman konusu mutlaka yer almaktadır. Bu soruna merhem olabilmek adına İŞKUR ve TOBB arasında 14 Aralık 2017 tarihinde Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü imzalandı. Açılan kurslar ile çok sayıda gencimiz hem meslek sahibi hem de iş sahibi oldu. Aynı zamanda, işverenlerimiz de aradığı kalifiyeli eleman ihtiyacını gidermiş oldu. Bu kapsamda MEGİP protokolünün işletmelerimizin büyümesi, güçlenmesi ve nitelikli personel bulma noktasında büyük katkı sağladığını düşünüyorum. MEGİP projesinden yararlanmak isteyen firmalarımız Odamıza ya da İŞKUR İl Müdürlüğü’ne başvurabilir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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