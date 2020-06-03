Samsun'da HTŞ operasyonu: 1 yabancıya gözaltı

Samsun'da Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HTŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalar doğrultusunda Suriye uyruklu 30 yaşındaki M.D.'nin sosyal medya hesabında söz konusu silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığını ve örgüt liderine ait talimatların videolarını yayınladığını tespit etti. Ayrıca elinde el bombası ve üzerinde üniformalı silahlı fotoğraflarının da bulunması üzerine Jandarma TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinin Altınkaya Mahallesi'nde M.D.'nin kaldığı eve operasyon düzenledi. M.D. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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