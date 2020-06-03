19 yaşındaki genç Yasin bulundu

– Samsun’da iki gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç, arkadaşının evinde çıktı.

Samsun Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde yaşayan 19 yaşındaki Yasin Akay dün sabah 10.00 sıralarında ‘kursa kitaplarımı almaya gidip geri geleceğim’ diyerek evden çıktı. Üniversite sınavına hazırlanan gençten bir daha haber alamayan ailesi polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

İki gündür aranan Yasin bu sabah bulundu. Gencin uzun süredir hazırlandığı sınav sürecinde derslerden bunaldığı için Samsun’daki bir arkadaşının evine gittiği öğrenildi. Kimseye haber vermediği için ailesini endişelendiren genç durumun ciddiyetinin farkına varmasının ardından ailesini arayarak yerini söyledi. Gittiği ve haber vermediği için pişman olduğunu da ekledi.

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