Samsunspor - Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig´in 25´inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında Antalyaspor´u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ve Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Çok zorlu bir rakibe karşı oynadık. Antalyaspor çok güçlü bir rakip. Ofansif anlamda çözümler üretmede sıkıntılar yaşadık. Yediğimiz golün ofsayt olması bizi mutlu etti. Kazanmış olduğumuz bu galibiyetten ötürü çok mutluyuz. Oynamış olduğumuz son 4 maç nedeniyle Fofana´nın bir yorgunluğu vardı. Önceden de bir sakatlığı vardı. Onu dinlendirmek istedim. Yeni gelen oyuncularımız da takıma çok iyi bir şekilde yardım ettiler. Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bugün de inanılmazdı. Takımla birlikte hareket ettiler. Bugün 12´nci adamla oynadığımız günlerden bir tanesiydi. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

SERGEN YALÇIN: ŞAPKAMIZI ÖNÜMÜZE KOYACAĞIZ

Mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Çocukların mücadelesinden ve iyi niyetinden memnunuz. Özellikle oyunun tamamında iyiydik. İşte milimetrik sayılmayan golümüz, ofsayttan rakibin attığı gol oyunun dengesini bozdu. Biz de öne geçebilirdik, kazanabilirdik aslında ama böyle müsabakalar kolay değil. Samsun deplasmanı zor bir deplasman, onlar da iyi mücadele ettiler. Onların da kazanmaya ihtiyaçları vardı. Tebrik ediyorum. Bizim açımızdan kaybedilmiş bir müsabaka, doğal olarak tabii ki oyunu değerlendireceğiz. Şapkamızı önümüze koyacağız. Neleri yanlış yaptık, neleri düzeltebiliriz, neleri doğru yapabiliriz? Onların kritiğini hafta içi oyuncularla beraber yapacağız. Şuan tabi ki kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu.

Takımın puan cetvelindeki yerinin kötü olmadığını belirten Yalçın, "Öncelikle onu söyleyeyim. Bir an evvel küme düşme barajının üstüne çıkmak istiyoruz. Antalyaspor olarak bundan sonraki haftaya odaklanacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın´ın konuşması

- Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol´un konuşması

DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ-Ersin DEMİR

2024-02-12 22:55:39