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        Vezirköprü'de, vefat eden oda başkanı Erdem'in cenazesi defnedildi

        Kanser tedavisi gören ve yaşam mücadelesini kaybeden Vezirköprü Manifaturacılar Odası Başkanı Önder Erdem'in (51) cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 19:01 Güncelleme: 12.02.2024 - 19:09
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        Vezirköprü'de, vefat eden oda başkanı Erdem'in cenazesi defnedildi
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        Kanser tedavisi gören ve yaşam mücadelesini kaybeden Vezirköprü Manifaturacılar Odası Başkanı Önder Erdem'in (51) cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.

        Erdem'in cenazesi, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya’nın Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde ikindi namazı vaktinde kıldırdığı cenaze namazının ardından Karlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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