Vezirköprü'de, vefat eden oda başkanı Erdem'in cenazesi defnedildi
Kanser tedavisi gören ve yaşam mücadelesini kaybeden Vezirköprü Manifaturacılar Odası Başkanı Önder Erdem'in (51) cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.
Kanser tedavisi gören ve yaşam mücadelesini kaybeden Vezirköprü Manifaturacılar Odası Başkanı Önder Erdem'in (51) cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.
Erdem'in cenazesi, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya’nın Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde ikindi namazı vaktinde kıldırdığı cenaze namazının ardından Karlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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