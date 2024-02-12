Samsunspor - Antalyaspor: 2-0

27´nci dakikada Antalyaspor etkili geldi. Van de Streek, savunmanın arkasına sarkan Buksa´yı topla buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Buksa, topu ağlara gönderdi. Gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Süper Lig´in 25'inci haftasında Samsunspor konuk ettiği Antalyaspor´u 2-0 mağlup etti.

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