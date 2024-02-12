Bafra'da 73 motosiklet trafikten men edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde plakasız ve eksik evrakları olan 73 motosiklet trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, suç ve suçu önleme amaçlı gerçekleşen faaliyetler kapsamında, ilçe genelinde sokak ve mahalle aralarında plakasız ve şüpheli motosikletlerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, tescil sorgularında evrak eksikliği ve üzerlerinde plakası olmayan 73 adet motosiklet tespit edildi.

Motosikletler işlemlerinin ardından yediemin otoparkına çekilirken, çalışmaların ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi.