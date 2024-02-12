Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Alim Öztürk, Benasser (Dk. 53 Taylan Antalyalı), Moundilmadji, Ntcham (Dk. 69 Muja), Emre Kılınç (Dk. 76 Betino Raman), Tait (Dk. 69 Osman Çelik), Zeki Yavru, Holse, Satka
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bahadır Öztürk, Erdal Rakıp (Dk. 63 Saric), Bünyamin Balcı, Buska, Larsson (Dk. 84 Assombalonga), Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski (Dk. 79 Veysel Sarı), Van De Streek, Naldo (Dk. 79 Ufuk Akyol), Bytyqi (Dk. 63 Ramzi Safuri)
Goller: Dk. 60 Moundilmadji, Dk. 90 Muja (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Naldo, Dk. 86 Van De Streek (Bitexen Antalyaspor), Dk. 64 Ntcham, Dk. 78 Osman Çelik (Yılport Samsunspor)
SAMSUN
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