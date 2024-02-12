Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 22:04 Güncelleme: 12.02.2024 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Alim Öztürk, Benasser (Dk. 53 Taylan Antalyalı), Moundilmadji, Ntcham (Dk. 69 Muja), Emre Kılınç (Dk. 76 Betino Raman), Tait (Dk. 69 Osman Çelik), Zeki Yavru, Holse, Satka

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Bahadır Öztürk, Erdal Rakıp (Dk. 63 Saric), Bünyamin Balcı, Buska, Larsson (Dk. 84 Assombalonga), Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski (Dk. 79 Veysel Sarı), Van De Streek, Naldo (Dk. 79 Ufuk Akyol), Bytyqi (Dk. 63 Ramzi Safuri)

        Goller: Dk. 60 Moundilmadji, Dk. 90 Muja (Yılport Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 14 Naldo, Dk. 86 Van De Streek (Bitexen Antalyaspor), Dk. 64 Ntcham, Dk. 78 Osman Çelik (Yılport Samsunspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bitcoinin fiyatı 50 bin doları aştı
        Bitcoinin fiyatı 50 bin doları aştı
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Kayseri'de gol sesi yok!
        Kayseri'de gol sesi yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Refah'taki insanlar nereye gidecek, Ay'a mı?
        "Refah'taki insanlar nereye gidecek, Ay'a mı?
        Hollanda'dan İsrail'e yönelik F-35 kararı
        Hollanda'dan İsrail'e yönelik F-35 kararı
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Samsun 4 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun 4 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Vezirköprü'de, vefat eden oda başkanı Erdem'in cenazesi defnedildi
        Vezirköprü'de, vefat eden oda başkanı Erdem'in cenazesi defnedildi
        Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, SKM açılışına katıldı
        Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, SKM açılışına katıldı
        Bafra'da 73 motosiklet trafikten men edildi
        Bafra'da 73 motosiklet trafikten men edildi
        Havza Rezerv Yapı Projesi'nde yer teslimi yapıldı
        Havza Rezerv Yapı Projesi'nde yer teslimi yapıldı