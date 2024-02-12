Samsun 4 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (35) Altınkaya Mahallesi’nde saklandığı ikametinde yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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