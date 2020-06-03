Parklar çocuklarla şenlendi

Samsun'da parklar çocuklar ve gençlerle şenlendi.

18 yaş altı gençlerin ve çocukların heyecan içerisinde beklediği gün geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde hayatlarına devam eden gençler ve çocuklar için çarşamba ve cuma günleri 6 saatlik izinin ilk gününde park ve bahçeler doldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamımda 18 yaş altı kişilere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.0020.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek olan 18 yaş altı kişiler ilk izin günlerinde parklara akın etti. Samsun'da parklar çocuklar ile dolup taşarken aileler ise çocuklarının başında bekledi. Özellikle Samsun Atatürk Parkı'nda oluşan yoğunluk gözlerden kaçmadı. Çocuklar doyasıya eğlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamımda 18 yaş altı kişiler 5 Haziran Cuma günü 14.0020.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

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