Türkiye’nin en büyük baklava fabrikası Samsun'da kurulacak Havza ilçesine 25 milyon liralık 'tatlı' yatırım

Samsun Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) tatlı ve börek üretimi yapacak iki firmaya yer tahsisi yapıldı. Türkiye’nin en büyüğü olacak baklava fabrikası Havza’da yapılacak.

25 milyon lira tutarında iki ayrı yatırım için Havza Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar ve yatırımcılar gıda firması sahibi Ali Turhan ile baklava firması yetkilisi Gülten Tezol arasında atılan imzalarla iki firmaya toplam 10 bin 700 metrekarelik arsa tahsisi yapıldı. Bir yıl içerisinde üretime başlayacak yatırımlarda ilk etapta 250 kişi iş başı yapacak. Fabrikalar tam kapasite çalıştığında bu sayı bin 250 kişiyi bulacak.

Yapılan imza töreninde konuşan Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırımcılar tarafından ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Havza önümüzdeki yıllarda istihdam sorununu çözmüş ve göç alan bir ilçe olacak. Bizim için tahsis yapmaktan önemlisi yatırımını bir an evvel hayata geçirecek ve istihdam sağlayacak yatırımcılar yer tahsisi yapmak. İlk firmamız üretime başladı. Kısa süre sonra diğer firmalarımızda üretime başlayarak istihdam sağlayacaklar. İlçemize, Samsun'a, ülkeye hayırlı olsun” dedi.



"Fabrikalar ilçemizin geleceği"

Organize Sanayi Bölgesi'nin konumu ve içerisinden geçen demir yolu ile yatırımcılar için önemli avantajlar sağladığını belirten Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Bu imkanların daha iyi hale gelmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fabrikalar ilçemizin geleceği. İlçemize gelen yatırımcılara bu bilinç ile yaklaşıyoruz. Pandemi ortamında üretime ve istihdama destek olacak büyük yatırımlara imza atan firmalarımızı kutluyorum" diye konuştu.



"Havza kısa sürede kendi kabuğunu kıracak ve büyüyen, gelişen bir ilçe olacak"

Atılan imza sonucu bir çok kişinin istihdam sahibi olacağının altını çizen Havza TSO Başkanı Erkan Acar, "Bu iki firmamız ilçemizde 25 milyon liralık yatırım yapacaklar ve ilk etapta toplam 250 kişi istihdam sağlayacaklar. Her iki firmamızda eylül ve ya ekim ayında yatırımlarına başlayacak ve 1 yıl içerisinde yatırımlarını tamamlayarak iş başı yapacaklar. Hayallerimiz gerçek oluyor. İnşallah Havza kısa sürede kendi kabuğunu kıracak ve büyüyen, gelişen bir ilçe olacak" şeklinde konuştu.

Gıda firması sahibi Ali Turhan ise, "Firmamız şu an 4 bölge üretim yapmakta. Burada 10 milyon liralık bir yatırım yapmayı planlamaktayız. Amacımız bir yıl içinde üretime geçmek. Tüm imalathanelerimizi burada toplamak ve burayı üretim merkezimiz yapmak. Hedefimiz ilk etapta 100 kişi istihdam etmek. Tam kapasite çalıştığımızda 500 kişi iş sahibi olacak. Şuan 35 ile ürün sevk etmekteyiz. Yine burada kurulacak fabrika ile satış zincirimizi ülke genelinde bin 500’e çıkartacağız ve 2 bin istihdamı da bu şekilde sağlayarak ülke ekonomimize can verme gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.



"Havza ülkemizin baklava üretim merkezi haline gelecek"

Baklava firması yetkilisi Gülten Tezol da baklava üretimi yapacakları fabrika için 15 milyon liralık yatırım yapacaklarını söyleyerek, "İlk etapta 150 kişiyi istihdam etme amacındayız. Bu sayı 750’ye kadar çıkacak. Burada günlük 40 ton baklava imal etmeyi hedeflemekteyiz. Yapılacak bu yatırım ile Havza ülkemizin baklava üretim merkezi haline gelecek. Hedeflerimizden biri kaliteli baklavayı ucuz fiyata hem halkımıza hem de ihraç yaparak yurt dışındaki baklavaseverlere ulaştırmak"açıklamasında bulundu.

