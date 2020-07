Samsunsporlu Burak: Şampiyon olacağız

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) Yılport Samsunspor'un 31 yaşındaki oyuncusu Burak Çalık, TFF 1'inci Lig'de zorlu rakiplere rağmen şampiyon olacaklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren Yılport Samsunspor'un orta saha oyuncusu Burak Çalık, TFF 1'inci Lig'de çok farklı takımlarla ciddi mücadele içinde olacaklarını belirtti. Deneyimli futbolcu, "Ciddi şampiyonluk adaylarının olduğu bir sezon geçireceğiz. Tabii onlardan biri de biziz. Bu ligde nasıl şampiyon olunur, neler yapılması gerekiyor; yeni katılacak arkadaşlarımızla ve hocamızla beraber ona göre hazırlanacağız. Şehirde doğal olarak büyük bir beklenti var. İnşallah o beklentileri de karşılayacağız. Çok zorlu maçlar olacak ama inşallah ipi göğüsleyen taraf biz olacağız" dedi.

Kampı da değerlendiren Çalık, "Kamp ortamı her zaman zorludur. Çünkü bir sezon boyu sizi götürecek yükleme burada başlar. Kamp hazırlıklarına 20 Temmuz tarihinde başladık. Artık antrenman yoğunluğu da gitgide artıyor. Güzel bir yerde kamp yapıyoruz ama bu, yorgunluğu hafifletmiyor. Daha çok çalışacağız. Yoğunluğumuz ve yorgunluğumuz daha da fazlalaşacak ama ortada bir hedef varsa oraya ulaşmak için burada çok acı çekmeliyiz. Çünkü sezon sonunda çektiğimiz acının tarifi yok. Birkaç defa onun acısını yaşadım. O yüzden burada çekebildiğimiz kadar acı çekelim, yorulabildiğimiz kadar yorulalım ki bütün şehirle hep beraber sevinebilelim" diye konuştu.

Rakiplerle aralarındaki fiziksel farkı kapatmak için kampa erken başladıklarını ifade eden Burak Çalık, "Rakiplerimiz şu anda maçlarına devam ediyor. Play-Off'lara kalamayanlar 5 gün önce liglerini bitirdi. O yüzden biz erken başladık. En azından bu adaptasyon sürecini geçip aradaki farkı kapatmak için hocamız bunun planlamasını yaptı. Bu bizi kısmen etkileyecek ama bunu hızlı bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Bu adaptasyon süreçlerini hızlı bir şekilde geçmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Taraftarın desteğini her zaman hissettiklerini vurgulayan Burak Çalık, "Bu camia en son Süper Lig'de olduğu zaman ben de buradaydım. 10 yıl sonra yollarımız kesişti. Bu camianın gerçekten buralarda işi yok. Kulüp yapısıyla, teknik direktörüyle, taraftarıyla bir bütün olarak baktığımızda Samsunspor'un Süper Lig'de olması gerekiyor. Buraya gelenler ve bizler bunu gerçekleştirmek için buradayız. Pandemi süreci nedeniyle taraftarımızla buluşamıyoruz, şampiyonluk kutlamasını yapamıyoruz. Taraftarımız tribünde yerini alamasa bile bir şekilde varlığını hissettirmeye devam ediyor. Bunu bir sezon boyunca istiyoruz. Taraftarımızı her zaman arkamızda görmeliyiz. Şu ana kadar nasıl bizi desteklediyseler bundan sonra da aynı desteği göreceğimize inanıyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

