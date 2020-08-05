Sınır dışı edileceklerini zannedip, İl Göç İdaresi'ne akın ettiler



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da, koronavirüs nedeniyle birkaç kez ertelenen yabancı uyrukluların bildirim yükümlülüğü, bugün itibarıyla başladı. Bildirim yapılmaması halinde sınır dışı edilecekleri yönünde yanlış bilginin yayılmasının ardından yüzlerce yabancı uyruklu, İl Göç İdaresi'ne akın etti. Polisten doğru bilgiyi alan kalabalık, bölgeden ayrıldı.

Yabancı uyrukluların, 6458 sayılı 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' kapsamında bildirim yükümlülüğü bulunuyor. İmza yoluyla yapılan bu bildirim, koronavirüs tedbirleri kapsamında birkaç kez ertelendi. Bugün itibarıyla imzaya çağırılmaya başlanan yabancı uyruklular arasında, bildirim yapılmaması halinde sınır dışı edilecekleri yönünde yanlış bilgi yayıldı. Bunun üzerine yüzlerce kişi, İlkadım ilçesinde bulunan İl Göç İdaresi'ne giderek, imza vermek istedi.

SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Sabah erken saatlerde oluşmaya başlayan kalabalığın, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, sıra beklediği görüldü. Bazı kişilerin maske takmadığı gözlenirken, sosyal mesafe kuralı da yerine getirilmedi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyarılar yapılmasına rağmen kalabalık, uzun süre dağılmak istemedi. Kalabalığın sosyal mesafe kuralına ısrarla uymaması üzerine bugün için imza alınmayacağı duyuruldu. Yapılan bu duyurunun ardından yabancı uyruklular da dağıldı.

Öte yandan kanunda konuyla ilgili, 'Mazeretsiz olarak bildirim yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine getirmemesi, belirlenen ikamet yerine gitmemesi veya ikamet yerini izinsiz terk etmesi hâllerinde başvurusu geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirme durdurulur' ifadeleri yer alıyor.DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-08-05 15:05:04



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