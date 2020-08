Kurban Bayramı’nın ardından balığa olan ilgi arttı Balıkçılar balığın yanı sıra et saklamak için köpük satışına da başladı

Samsun’da vatandaşlar Kurban Bayramı’nın üstünden biraz süre geçince tekrar balığa rağbet göstermeye başladı. Balıkçılar da yan ürün olarak kurban etini saklamak isteyen vatandaşlara köpük satmaya başladı.

Kurban Bayramı’nın üzerinden belli bir zaman geçince vatandaşların et tüketimi de azalmaya başladı. Vatandaşlar hem ağız tadını değiştirmek hem de sağlığına dikkat etmek için et tüketimine ara vermeye başladı. Kurban zamanı pek rağbet görmeyen balıkçılarda bu günlerde hem balık satışında hem de kurban etlerinin saklanmasına yardımcı olan köpük satışında büyük artış yaşanmaya başlandı.

Bayramın üzerinden zaman geçtikten sonra vatandaşların balığa yönelmeye başladığını dile getiren balık satıcısı Onur Can Köse, “Şu anda balığa yoğun ilgi var. Vatandaşlar uzun bir süre et tüketti. Şu anda en çok levrek ve çipura satıyoruz. Mezgit, barbun, levrek, kefal gibi balıkları da satıyoruz. Somon, alabalık kilo 20 TL, levrek kilo 35 TL, çipura kilo 30 TL, mezgit kilo 20 TL, barbun kilo 15 TL ve kefal kilo 10 TL’den satılıyor. Fiyatlar gayet uygun" dedi.



Balıkçılar balığın yanı sıra köpük satışına da başladı

Bayramdan sonra başka illere gidecek vatandaşların etlerini rahatça taşıması için köpük satışı da yaptıklarının altını çizen Köse, şunları söyledi:

“Balık satışının yanında balıkların koyulması için yapılan saklama köpüklerinin de satışına başladık. Köpük satışları da gayet iyi gidiyor. Şehir dışından gelip de kurbanını burada kesen vatandaşların etlerini şehir dışına rahatça götürmesi için köpük satıyoruz. Vatandaşlar da büyük ilgi gösterdiler. Donmuş etlerini köpüğe koyarak, gidecekleri yere götürüyorlar. 15 kilo kapasiteli köpük 10 TL’den, 20 kilo kapasiteli köpüğün fiyatı da 15 TL’den satılıyor.”

Mevsime göre balık fiyatının ucuz olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Biz yaşlı olduğumuz için pek fazla et tüketemiyoruz. O yüzden balık aldık. Canımız çipura çekti. Fiyatlar da mevsime göre gayet normal. Herkesi balık yemeye davet ediyoruz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.