Tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdü

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Ayhan AYDEMİR/BAFRA, (Samsun), (DHA) SAMSUN'un Bafra ilçesinde Şenol K.'nın (34), tabancayla ağır yaraladığı kuzeni Ertunga Atraman (27)), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi Kazım Karabekir sokakta meydana geldi. Şenol K. ile kuzeni Ertunga Ataman arasında henüz nedeni belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Şenol K., tabancayla ateş ettiği Ertunga Ataman'ı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Ataman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olaydan sonra kaçan Şenol K.´yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Ayhan AYDEMİR

2020-10-02 18:22:10



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