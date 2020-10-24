Samsun’da 2 bin 193 faal dernek var

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre Samsun’da faal dernek sayısı geçen yıla oranla 49 artarak, 2 bin 193’e yükseldi.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre Karadeniz’de en çok faal derneğe sahip olan Samsun’da dernek sayısı 2005 yılından itibaren artarak yükseldi. 2005 yılında bin 330 olan faal dernek sayısı, 2020 yılına kadar artarak devam ederek 2 bin 193’e kadar yükseldi.

Türkiye’de toplam 121 bin 294 adet faal dernek bulunuyor. En çok faal derneğin bulunduğu Marmara Bölgesi’nde 42 bin 299, İç Anadolu Bölgesi’nde 22 bin 179, Ege Bölgesi’nde 15 bin 994, Karadeniz’de 14 bin 303, Akdeniz Bölgesi’nde 12 bin 177, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 7 bin 710 ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde de 6 bin 614 faal dernek bulunuyor.

Yıllara göre faal dernek sayılarına bakıldığında Samsun’da faal dernek sayılarının 2005 yılından itibaren arttığı gözlemleniyor. 2005 yılında Samsun’da bin 330 olan faali dernek sayısı 2006’da bin 343, 2007’de bin 377, 2008’de bin 551, 2009’da bin 594, 2010’da bin 644, 2011’de bin 666, 2012’de bin 701, 2013’de bin 797, 2014’de bin 901, 2015’de bin 982, 2016’da bin 996, 2017’de 2 bin 26, 2018’de 2 bin 80, 2019’da 2 bin 144 ve 2020 yılında ise 2 bin 193 oldu.

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