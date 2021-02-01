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Atakum’da ‘evde destek’ dönemi Başkan Deveci’den ‘Evde Destek Hizmetleri Birimi’ müjdesi

İHA

Atakum’da ‘evde destek’ dönemi Başkan Deveci’den ‘Evde Destek Hizmetleri Birimi’ müjdesi

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, kentteki yaş almış ihtiyaç sahibi Atakumlulara evde bakım hizmeti verecek birimin hazırlıklarında sona gelindiğini söyledi. Başkan Deveci, “Bir babanın, bir çocuğun, bir gelinin ailesine ne yapması gerekiyorsa tüm o hizmetleri yapacak model hazırlıyoruz” dedi.
Atakum Belediye Meclisi Şubat ayı Olağan Toplantısı, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi’nde sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapılan toplantıda 7 gündem, 2 gündem dışı madde görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

“Kadına şiddet öncelikle erkeğin sorunu”
Meclis toplantısının açılış konuşmasında kadına şiddete karşı mücadelenin önemine vurgu yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Kadına şiddet nedense son yıllarda Türkiye’de önemli sorun kaynaklarından birisi olmaya devam ediyor. Her gün birden fazla kadın öldürülüyor. Şiddete uğrayan kadın ve çocuk sayısı da oldukça fazla. İçişleri Bakanlığımızın KADES isimli bir programı var. Biz sosyal medya hesaplarımızda sık sık paylaşıyoruz, mutlaka anlatıyoruz. İçişleri Bakanlığı’nın yerel birimleriyle de iş birliği yaparak KADES’le ilgili çalışmalar da gerçekleştirdik. Atakumlu bir hemşerimiz arkadaşı tarafından katledildi. 42 gündür aranıyordu. 2 gün önce de Terme’de bulundu. Öldürülmüş ve vahşice çürümeye terk edilmişti. Böyle bir şiddet bizim kültürümüzde yok. Aile içerisinde tartışma olabilir ama kapıdan dışarıya çıkmaz. Bizim inancımızda, geleneğimizde, kültürümüzde bu yok. Bu lanet anlayış bize nasıl musallat oldu bilebilmiş değilim. Ben Atakumlu yurttaşlarımıza meclisimizden de çağrı yapmak istiyorum. Kadına şiddet sadece kadının sorunu değil. Bu öncelikle erkeğin sorunu. Erkek hayatı paylaştığı kadınla eşit olduğu kültürüne ulaşamazsa, kadınla aynı zemini paylaşamazsa bu sorun çözülemez. Bu sorunun çözümü erkeğin kafasında. İnsan hakları anlamında ömrünün önemli bir bölümünü vermiş bir hukukçu ve Atakum Belediye Başkanı olarak çağrı yapıyorum: Ne olur ekmeğinize kan doğramayın, yuvanızın huzurunu bozmayın. Eğer yuvanızın huzuru olmazsa mahallede huzur olmaz, kentte huzur yoksa ülkede huzur olmaz. Huzura en çok ihtiyacımız olduğu bu dönemde herkes elinden gelen gayreti göstermeli. Ben meclisimiz adına kamuoyuna bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Tüm birimlerimiz kadınlarımızın yanında. Önümüzdeki günlerde de Kadın Dayanışma Merkezimizi kuruyoruz. Sosyal hizmetler ile iş birliği içerisinde evinde, işinde veya başka alanda sorunlar yaşayan dezavantajlı kadın arkadaşlarımıza elimizi uzatacak onların sorunlarını azaltacak yönde çalışacak birimler oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalara çok ihtiyacımız var. O yüzden işbirliği yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

“İstanbul Sözleşmesi çok önemli”
Son dönemde İstanbul Sözleşmesi’nin çok tartışıldığını belirten Başkan Deveci, şu şekilde sürdürdü: “Bu sözleşme özellikle uluslararası sözleşmeler arasında en önemli, en çağdaş ve medeni olanlarından birisi. Bizim hükümetimizin de çıkardığı yasalar var ama en önemlilerinden bir tanesi bu. Ondan önceki medeni kanunlarda da tüm bu sorunları çözebilecek hükümler mevcut. Kadın erkek eşitliği, kadının ve çocuğun korunmasına ilişkin ve aile hukukunu düzenleyen hükümler de var. Hükümet bir de bunu uluslararası anayasa gücü seviyesine çıkararak, uluslararası bir sözleşmeyi de onaylayıp parlamentosundan da geçirerek bu işe çok önem verdiğini ortaya koymuş. Herkesin eşiyle, komşusuyla, çocuklarıyla konuşarak anlaşması gereken bir dönemdeyiz. Eğer bunu kuramıyorsak sorunlarımız büyük demektir. Biz nikahlarda uzun süredir evlenme cüzdanıyla birlikte İstanbul Sözleşmesi kitapçığı da hediye ediyoruz. Damada da ‘Bu sözleşmeyi sen koruyacaksın, hesabını da sen vereceksin’ diyorum.”

“İhtiyaç sahibi çok insan var”
Şubat gündemi içerisinde Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösterecek Evde Destek Hizmetleri Birimi yer aldı. Başkan Deveci birimle ilgili verdiği bilgide, “İçinde yaşadığımız koşulların bize dayattığı, belediyenin görev ve sorumluluk olarak verdiği alanlardan birisi. Atakum’da ciddi oranda yaşlı nüfus var. Uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması yaşıyorlar. Dün sağlıklı olan 6065 yaşındaki insanlarımızın bugün sağlık sorunları var. Evde bakıma da ihtiyaç duyan çok sayıda insan var. Evinde yemeklerini yapamayan, hasta bakımlarını gerçekleştiremeyen veya uzun süreli sokağa çıkma kısıtlamalarında sakal tıraşına dahi ihtiyaç duyulabiliyor. Biz, alışverişinden tutun özel ihtiyaçlarına, nabız tansiyon gibi sağlık hizmetlerine, aile bireylerinin yakınında olmadığı yaşlılarımız için de oluşturduğumuz birimle bir babanın, bir çocuğun, bir gelinin ailesine ne yapması gerekiyorsa tüm o hizmetleri yapacak model hazırlıyoruz. Taslak bir sözleşme hazırladık. Bütün meclis üyelerimizin komisyonda katkı sunmasını ve öneri getirmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Atıl projeler tamamlanacak
Gündemde yer alan son maddeyle de başvurulacak hibe desteği hakkında bilgi veren Başkan Deveci, Atakum Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda başlanmış ancak atıl durumdaki projelerin tamamlanarak halkın kullanımına sunulacağını söyledi. Oybirliği ile komisyonlara havale edilen maddeye göre, 7 yıldır atıl halde Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan ve Atakent Pazyeri olarak bilinen alan Atakent Organik Köy Ürünleri Pazaryeri, Yenimahalle Mahallesi’nde 4 yıldır inşaat halinde olan yapı Atakum Belediyesi Spor Kompleksi ve Sosyal Donatı Alanları, Çobanlı Mahallesi’nde Atakum Kent Ormanı’na komşu lokasyonda içerisinde 10 adet ahşap bungolov ve 1 adet çelik konstrüksiyon yapı bulunan alanı da Atakum Belediyesi Sanat Köyü olarak tamamlanacak.

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