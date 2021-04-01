Samsun'da uyuşturucu ticaretine 6 yıl 3 ay hapis

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Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.K. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Y.K., 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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