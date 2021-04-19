Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular 26. dakikada oruçlarını açtı

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Samsunspor ile Bursaspor arasında oynanan maçın 26. dakikasında iki takım futbolcuları da yedek kulübesi önüne gelerek oruçlarını açtı.

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Samsunspor sahasında Bursaspor’u ağırladı. Samsun’da oynanan maçın 26. dakikasında faul pozisyonunun ardından oyunun durmasını fırsat bilen iki takımın futbolcuları, yedek kulübelerinin önüne gelerek oruçlarını açtılar. Karşılaşmada ayrıca yedek kulübesindeki oyuncuların yanı sıra tribünde bulunan görevliler ve diğer yetkililer de oruçlarını bulundukları yerde açtı.

Süper Lig mücadelesi veren Samsunspor maçın ilk 45 dakikasını 20’lık üstünlükle noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.