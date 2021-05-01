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HAYATINI KAYBETTİ

Samsun´da, TIR´a arkadan çarpan minibüs kontrolden çıkıp savrularak yol kenarında bekleyen Yaşar Erdenbay (52) ve Eşi Aynur Erdenbay'a çarptı. Yaşar Erdenbay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi Aynur Erdenbay'ın (50) ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2021-05-01 18:20:26



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