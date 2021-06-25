Havza’da okullara YKS dezenfeksiyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza’da okullara YKS dezenfeksiyonu

İHA

Havza’da okullara YKS dezenfeksiyonu

ÖSYM tarafından hafta sonu düzenlenecek 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi sınav binaları ve salonları Havza Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, YKS öncesi belediye olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, “Sınava girecek adaylarımıza başarılar diliyorum” dedi.
YKS öncesi Havza Belediyesi tarafından bir dizi tedbir alındı. Tedbirler kapsamında okul binaları ve sınav salonları dezenfekte edildi. Ayrıca cumartesi ve pazar günleri adayların sınava geç kalma durumlarının önüne geçmek adına araç görevlendirilmesi yapıldı. Bunlara ilaveten Havza belediyesi Öğrenci Danışma Merkezimiz iki gün boyunca adaylara hizmet verecek. 2627 Haziran'da 3 oturum olarak uygulanacak 2021YKS öncesi Havza Belediyesi tarafından 6 okul binasında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt koordinesinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarında sınıflar, koridorlar, lavabolar, kapı kolları, okul girişleri, merdivenler okulun tüm detayları dezenfekte edildi.
Havza Sınav Koordinasyon Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural hafta sonu 3 oturum olarak uygulanacak 2021YKS için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve adayların sınava gelirken yanlarında kimlik belgelerini getirmelerini isteyerek, “Sınav günler İlçe Nüfus Müdürlüğümüz açık olacak. Adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli tüm tedbirler alındı.8 binamızda sınava girecek olan adaylarımız sınav saatinden önce sınav binalarında olsunlar. Adaylarımızın bütün bir yıl verdikleri emeklerin boşa gitmemesi için bu çok önemli. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Adaylarımızın sağlığını korumak için yapılması gereken ne var ise üzerimize düşeni fazlası ile yapmaktayız. Havza Belediyesi olarak sınav öncesi ve sırasında adaylara yardımcı olmak adına çeşitli tedbirler alındı. Sınav günü ilçe merkezinde adayların sınava geç kalma durumlarının önüne geçmek adına araçlarımız hazır bekletilecek. Ayrıca zabıta memurlarımız dışarıdan sınav için gelecek adaylarımıza yardımcı olacak. Yine ilçe merkezimizde Öğrenci Danışma Merkezimiz hizmette olacak. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OMÜ, Times Higher Education Sıralamasında
YEREL HABERLER OMÜ, Times Higher Education Sıralamasında
Batuk: “Uzlaşı kültürünü yaygınlaştırabilmenin yolu gençlerden geçiyor” “Akran Arabuluculuk Eğitimi” gençlere müzakere ve uzlaşmayı öğretiyor
YEREL HABERLER Batuk: “Uzlaşı kültürünü yaygınlaştırabilmenin yolu ...
Web Erişilebilirlik Eğitimi tamamlandı
YEREL HABERLER Web Erişilebilirlik Eğitimi tamamlandı
Otomobilin çarptığı Mehmet, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı Mehmet, 5 günlük yaşam ...
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Samsunspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Samsunspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile ...
Samsunspor´da Mehmet Altıparmak dönemi resmen başladı
YEREL HABERLER Samsunspor´da Mehmet Altıparmak dönemi resmen başladı
Samsun’da “Manda ve Manda Etinin Ekonomik Önemi Gıda Sektöründeki Kullanım Çalıştayı”
YEREL HABERLER Samsun’da “Manda ve Manda Etinin Ekonomik Önemi Gıda ...
Kalbine yenik düşen kadın mühendis son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kalbine yenik düşen kadın mühendis son yolculuğuna ...
Sulama kanalında boğuldu
YEREL HABERLER Sulama kanalında boğuldu
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Kurulu Başkan Demir: “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu konuda hepimiz çok hassasız”
YEREL HABERLER Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri ...
Uyuşturucu ticaretinden 6 yıl 8 ay hapis cezası bulanan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 6 yıl 8 ay hapis cezası ...
Sandıkçı: “Beş yılda Canik’in çehresi değişecek”
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Beş yılda Canik’in çehresi değişecek”
Diyabete bağlı göz hastalıklarının tedavisinde ‘vitrektomi’ yöntemi
YEREL HABERLER Diyabete bağlı göz hastalıklarının tedavisinde ...
Kanala giren yaşlı adam boğuldu Ceset 14 km uzaklıkta vatandaşlarca bulundu
YEREL HABERLER Kanala giren yaşlı adam boğuldu Ceset 14 km uzaklıkta ...
TEMAD Samsun İl Başkanı Tanju Arat oldu
YEREL HABERLER TEMAD Samsun İl Başkanı Tanju Arat oldu
Özdemir: “Halkımızın rahatı bizim rahatımız”
YEREL HABERLER Özdemir: “Halkımızın rahatı bizim rahatımız”
Cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili 6 kişi serbest
YEREL HABERLER Cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili 6 kişi serbest
Başkan Demir: “Kapımız herkese açık”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Kapımız herkese açık”
Rektör Ünal: “OMÜ yüz yüze eğitime hazır ve öğrencilerimizi özlemle bekliyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “OMÜ yüz yüze eğitime hazır ve ...
Atakum sahilindeki Samsunspor tabelası onarıldı
YEREL HABERLER Atakum sahilindeki Samsunspor tabelası onarıldı
Samsun'daki sıfır atık kumbara ve konteyner sayıları hızla artıyor
YEREL HABERLER Samsun'daki sıfır atık kumbara ve konteyner sayıları ...
SAMÜ'den “Kariyer Günleri” paneli
YEREL HABERLER SAMÜ'den “Kariyer Günleri” paneli
Çocuğa silah verip, havaya ateş açtıran muhtarmış
YEREL HABERLER Çocuğa silah verip, havaya ateş açtıran muhtarmış