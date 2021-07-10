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Samsun'un Çarşamba ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, SamsunOrdu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Melik mevkisinde S.D. (42) yönetimindeki 34 ZC 4572 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Nurhayat Aydemir (68)’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere yığılan Nurhayat Aydemir’e olay yerinde 112 acil ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Aydemir hayatını kaybetti.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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