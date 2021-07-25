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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Hamidiye Çeşmesi' yeniden yapılacak

İHA

'Hamidiye Çeşmesi' yeniden yapılacak

Samsun'da Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan ve zaman içerisinde yok olan tarihi 8 kurnalı Hamidiye Çeşmesi, Subaşı Meydanı’na yeniden yapılacak.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Hem bölgedeki otopark problemi çözülüyor hem de tarihi eserlerimizi günümüzde yeniden yaşatacağız. Onlardan biri de Sultan 2’nci Abdülhamid Han’ın 2 Temmuz 189192 yılında yaptırdığı 534 metrekarelik Hamidiye Çeşmesi” dedi.
‘Milli Mücadele şehri’ Samsun’un kültürel değerlerinden Subaşı Meydanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile tarihi dokusuna yeniden kavuşturularak turizme kazandırılıyor. Yeraltı Mekanik Otoparkı ve Subaşı Meydan Düzenlemesi Projesi ile bölgedeki otopark sorununa çözüm bulacak olan Büyükşehir Belediyesi tarihi değerlere de sahip çıkarak geçmişi günümüz ile buluşturuyor. Subaşı Meydanı'na Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından 189192 yılında yaptırılan ve çeşitli nedenlerle günümüze ulaşamayan 534 metrekarelik 8 kurnalı tarihi Hamidiye Çeşmesi, arşivdeki fotoğraflardan istifade edilerek Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon çalışmasıyla aslına uygun yeniden yapılacak.
Yapılan her çalışmada Samsun'un tarihi değerlerini gün yüzüne çıkartmayı amaç edindiklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Subaşı'nda şu anda hayata geçirdiğimiz proje ile hem bölgedeki otopark problemini çözeceğiz hem de tarihi eserlerimizi günümüzde yeniden yaşatacağız. Onlardan biri de Sultan 2. Abdülhamid Han’ın 2 Temmuz 189192 yılında yaptırdığı 534 metrekarelik Hamidiye Çeşmesi. Şimdi biz onu burada aslına uygun olarak yeniden inşa edeceğiz. Yok olan bir tarihi burada yeniden gün yüzüne çıkarmanın büyük heyecanını yaşıyoruz” dedi.
Başkan Demir sözlerine şöyle devam etti: “129 yıl önceyi düşünecek olursak su, nasıl şimdi de hayat demekse o dönem için de hayattı ve mahalleye su götürmek o mahalleye hayat götürmekle eşdeğer bir olaydı. Şimdi biz bu kadar tarihi önem arz eden bir eseri yeniden günümüze kazandıracağız. Hamidiye Çeşmesi'nin yıkım tarihi ile ilgili net bir bilgi yok. Ancak oradaki çeşmeden akan suyun tamamen kaynak suyu olduğu ifade ediliyor. Tüm hedefimiz yaptığımız proje ile çeşmeyi ilimizin tarihine yeniden kazandırabilmek. Toplumsal hafızamızı tazeleyecek bu tür girişimlerin, bugün ve gelecekte daha büyük eserlere imza atmak için bizi motive edeceğine inanıyorum"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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