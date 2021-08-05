Mehmet Altıparmak: “Hepimizin hayali var o da Süper Lig”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Altıparmak: “Hepimizin hayali var o da Süper Lig”

İHA

Mehmet Altıparmak: “Hepimizin hayali var o da Süper Lig”

– Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Hepimizin bir hayali var ve hepimizin de hak ettiği bir yer var. Orası da Süper Lig. İnşallah oraya hep beraber çıkacağız” dedi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor Erciyes ve Bolu kampının ardından hazırlıklarını Samsun’da Nuri Asan Tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, takımımızın Bolu ve Kayseri kampını değerlendirerek, açıklamalarda bulundu.

“Hepimizin hayali var o da Süper Lig”
Hedeflerinin Süper Lig olduğunu ifade eden Altıparmak, "Çok iyi 2 tane kamp dönemi geçirdik. Orada hem hazırlık maçları hem antrenmanlar, antrenmanların özellikle hazırlık maçlarında sahaya yansıması bizim memnun etti. Ama daha çok çalışmamız lazım. Ne olursa olsun yeni takımız. Geçen seneden çok az oyuncumuz var. Uyum sorununu ve kaynaşmayı çok çabuk hallettiğimizi söyleyebilirim. Biz bir aile olacağız. Geldiğimizden beri tek söylediğimiz şey buydu. Şehir olarak bütünleşeceğiz. Basınıyla, taraftarıyla, burada çalışan personeliyle, futbolcusuyla, hocasıyla, başkanıyla bir bütün halinde olacağız. Şampiyonluklar böyle geliyor. Kötü günümüz olacak. Her zaman her taraf yeşillik olmayacak. O zamanda birlik ve beraberliği göstermek çok önemli. Biz bunu şuana kadar çok iyi yaptık. İnşallah maçlar başladıktan sonra da hem alacağımız skorlarla, oynayacağımız oyunlarla, yüzde 50’de olsa taraftarlarımızın tribünde olması bizi şuanda inanılmaz heveslendiriyor. Onların desteği bizim de mücadelemizle inşallah bir hedefimiz var. Hepimizin bir hayali var ve hepimizin de hak ettiği bir yer var. Orası da Süper Lig. İnşallah oraya hep beraber çıkacağız” dedi.

“Gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili kararımızı vereceğiz”
Takım kadrosunun netleşmeye başladığını dile getiren Mehmet Altıparmak, “Gönderecek olduğumuz oyuncularımız var. Bizim kadromuz 28 kişi olacak. Onun için 28 kişilik kadronun içinde mümkün olduğunca kimsenin hakkını yemeden bir karar vereceğiz. Hazırlık maçları oynadık. Bütün maçlarda herkese şans verdik. Cumartesi günü Giresunspor ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Ondan sonraki hafta Cuma günü de ayarlanabilirse bir hazırlık maçı daha oynayacağız ve bütün hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Bu süreçte de gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili kararımızı vereceğiz. Bunu da kulüp olarak zaten deklare edeceğiz” diye konuştu.

“1 forvet 1 de orta saha transferi için çalışmalarımız devam ediyor”
Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Mehmet Altıparmak, “Bir tane forvet ve bir tane de orta saha ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Santraforda biz Tavares’i çok istiyorduk. Çok istediğimiz için onun üzerinde çok fazla durduk ama kulüp devamlı problem çıkarttı. Onun neticesinde biz diğer alternatifleri hazırlamıştık ve onlara döneceğiz. Ayrıca şunda takımımızda Tomane ve Mehmet Akyüz gibi oyuncularımız var ama gelecek oyuncunun da kalitesi bize çok katkı sağlayacak. Bugün Melih Okutan ile anlaştık. Dün de Barış Başdaş takıma katıldı. İyi bir kadromuz oldu. Şimdi tek amacımız çalışmak, takım ruhunu ve birlikteliğini yakalamak. İnşallah 2 hafta sonda başlayacağımız lige hazır bir şekilde girmek” şeklinde konuştu.

“Bakary Sako önemli bir oyuncu”
Denenmek üzere gelen Bakary Sako hakkında da açıklama yapan Mehmet Altıparmak, şunları söyledi:
“Sako ile ilgili herkesin bir fikri var. Sako sadece denenme amaçlı buraya geldi. Bu sabah hastanede tetkikleri yapıldı. O tetkiklerin sonucunda 1 hafta bir deneme süreci olacak. Belki daha da uzun olacak. Eğer herhangi bir problemi olmazsa ve bizde olumlu yönde karar verirsek bize gelecek. Çok top oynamak istiyor ama bir senedir top oynamamış. Daha önceden sakatlıklar geçirmiş. Bunlarla alakalı tüm tetkikleri yapılıyor. Talep kendisinden geldi. Denenmeyi de kendisi kabul etti. Öncesini bilmeyenler için söyleyeyim, Sako önemli bir oyuncu. Eğer bize faydası olacaksa ve herhangi bir problemi olmayacaksa bakacağız ve değerlendireceğiz. Vukan Savicevic antrenmanda şut attıktan sonra sakatlandı. Ön adalesinde bir problem var. 23 hafta sonra tekrar aramıza dönecek. Taraftarlarımız Savicevic’in antrenmanda olmadığını görmesi ve yazmasına teşekkür ediyorum. Taraftarımızın bu kadar ilgili olmalarını oyuncuların daha dikkatli olmalarını sağlıyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otobüsün çarptığı otomobil devrildiği kaza kamerada
YEREL HABERLER Otobüsün çarptığı otomobil devrildiği kaza kamerada
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü'nün babası Samsun'da kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü'nün babası ...
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kadın ve çocuk dostu hanım konaklarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kadın ve çocuk dostu hanım konaklarına yoğun ilgi
Melih Okutan Samsunspor’da
YEREL HABERLER Melih Okutan Samsunspor’da
Bakary Sako, Samsunspor tarafından deneniyor
YEREL HABERLER Bakary Sako, Samsunspor tarafından deneniyor
9 yaşındaki otizm hastası çocuk 7 aylık kardeşini pencereden attı
YEREL HABERLER 9 yaşındaki otizm hastası çocuk 7 aylık kardeşini ...
Başkan Demir: “Spor genetiği güçlü bir şehiriz”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Spor genetiği güçlü bir şehiriz”
Rektör Ünal: “Kitap okuma boş zamanlarda yapılan bir şey değildir, kitap bir ihtiyaçtır”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Kitap okuma boş zamanlarda yapılan bir ...
Başkan Doğan: “Sporcularımızın daima arkasındayız”
YEREL HABERLER Başkan Doğan: “Sporcularımızın daima arkasındayız”
Başkan Özdemir: “Tüm derneklerimizin yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Tüm derneklerimizin yanındayız”
Samsun Büyükşehir Belediyesi yolları yapıyor mesafeler kısalıyor
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi yolları yapıyor ...
Başkan Demirtaş: “Nerede insan orada hizmet düşüncesiyle çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Nerede insan orada hizmet ...
Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
PTT'den Terme'ye özel pul
YEREL HABERLER PTT'den Terme'ye özel pul
Dr. Özen: "45 yaş sonrası yılda bir kez mamografi çekilmeli"
YEREL HABERLER Dr. Özen: "45 yaş sonrası yılda bir kez mamografi ...
Karadeniz’de müsilaj tehlikesi
YEREL HABERLER Karadeniz’de müsilaj tehlikesi
İlkadım Kart uygulaması yakında hayata geçiyor
YEREL HABERLER İlkadım Kart uygulaması yakında hayata geçiyor
Samsunspor’da 18 futbolcu ayrıldı, 16 futbolcu transfer edildi
YEREL HABERLER Samsunspor’da 18 futbolcu ayrıldı, 16 futbolcu ...
Ayşe'yi öldüren eşi: Uzaklaştırma kararı aldırdığı için sinirlendim
YEREL HABERLER Ayşe'yi öldüren eşi: Uzaklaştırma kararı aldırdığı ...
Yüz gerdirme ameliyatı kırışıklıkları ve sarkmaları yok ediyor
YEREL HABERLER Yüz gerdirme ameliyatı kırışıklıkları ve sarkmaları ...
Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
19 Mayıs’ta Kültür Merkezi inşaatı yeniden ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta Kültür Merkezi inşaatı yeniden ihaleye ...
Samsun'da sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da sahte içki ele geçirildi