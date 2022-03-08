Samsun'da yağışlı hava Son 24 saatte 13,3 kilo yağış düştü

– Samsun’da son 24 saatte metre kareye 13,3 kilo yağış düştü.

Yağışlı ve soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Samsun’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece altına düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) gerçekleşen toplam yağışlar verilerine göre Samsun şehir merkezine 7 Mart 09.00 ile 8 Mart 09.00 saatleri arasında toplam 13,3 kilo yağış düştü.

Samsun’da en çok yağış alan yer metre kareye 22 kilo Ladik oldu. Ladik’te yağışın şekli alçak kesimlerde yağmur şeklinde olurken, yükseklerde ise kar şeklinde gerçekleşti. Öte yandan Samsun’un diğer ilçelerinde son 24 saate metre kareye düşen yağış miktarı şöyle:

Canik 21 kilo, Havza 18 kilo, Tekkeköy 17,9 kilo, Salıpazarı 17,8 kilo, AtakumKavak 17,7 kilo, Çarşamba 15,7 kilo, Asarcık 14,7 kilo, İlkadım 14 kilo, Ayvacık 12,7 kilo, Vezirköprü 11,6 kilo, Terme 11,2 kilo, Bafra 11 kilo, 19 Mayıs 10,8 kilo, Alaçam 8,2 kilo ve Yakakent 7 kilo.

Ayrıca Samsun’da 8 Mart itibarıyla 8 derece olan hava sıcaklığının hafta sonu itibariyle 2 dereceye kadar düşmesi, yağmur olan yağış şeklinin de karla karışık yağmur şekline dönmesi bekleniyor.

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