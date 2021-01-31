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Samsunspor'dan kural hatası başvurusu

Samsunspor, TFF 1. Lig'de bugün oynadıkları ve 2-2 sonuçlanan Ümraniyespor maçında kural hatası olduğuna dair bir açıklama yaptı ve başvuru yapacaklarını dile getirdi

Samsunspor'dan kural hatası başvurusu! Ümraniyespor maçında yaşananlara ilişkin açıklama!

Yılport Samsunspor Kulübü, TFF 1. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada hakemin kural hatası yaptığı iddiası ile maçın tekrar oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuracağını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ligin 19. haftasında deplasmanda oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının 88'inci dakikasında hakem Ramazan Keleş'in, karşılaşmanın sonucunu etkileyen bariz bir kural hatası yaptığı öne sürüldü.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) 2020-2021 yılı futbol sezonu için geçerli olan Futbol Oyun Kuralları Kitabı'nın 8. maddesine göre, eğer hakem atışında top, en az iki oyuncuya temas etmeden kaleye girerse, oyunun aşağıdaki durumlara göre tekrar başlaması gerekiyor. Eğer top rakip takımın kalesine girerse kale vuruşuyla, eğer top takımın kendi kalesine girerse köşe vuruşuyla başlaması gerekiyor. Şampiyonluk yolundaki gidişatımızı direkt etkileyecek olan bu hatanın telafisine yönelik kulübümüz yasal süre içinde TFF'ye maçın tekrarlanması için başvuruda bulunacaktır. Bu maçta yaşananlara ilişkin kulüp açıklamamızı ise ilerleyen saatlerde resmi hesaplarımızdan paylaşacağız."

MAÇTA NELER YAŞANDI?

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren maçın 90. dakikasında yaşanan sakatlığın ardından karşılaşmanın hakemi Ramazan Keleş oyunu durdurdu.

Hakemin oyunu hava atışıyla başlattığı anda Samsunsporlu Brice Dja Djedje bir an duraksayınca topu alarak kaleye yönelen Okan Derici, kaleciden de sıyrılarak Ümraniyespor'u 2-1 öne geçiren golü attı.

Bu dakikanın ardından iki takımın yedek kulübeleri ve sahadaki futbolcular uzun süre bu pozisyonu tartışırken, konuk ekibin teknik direktörü Ertuğrul Sağlam itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

Tartışmaların ardından Ümraniyespor'un teknik ekibi ve oyuncularının kararıyla konuk takımın gol atmasına izin verildi. Mücadelenin 90+8. dakikasında yapılan santranın ardından Samsunsporlu Nadir Çiftçi, topu rakip kaleye sürdü ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak maça dengeyi getirdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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