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Ümraniyesporlu futbolculardan fair-play örneği

TFF 1. Lig’in 19. haftasında oynanan Ümraniyespor-Samsunspor müsabakasında Ümraniyesporlu futbolcular örnek bir fair-play davranışına imza attı. Kırmızı-beyazlı oyuncular, attıkları golün ardından yapılan santra vuruşundan sonra rakibe ve topa hamle yapmayarak hareketsiz olarak bekledi

Ümraniyesporlu futbolculardan fair-play örneği

TFF 1. Lig’in 19. haftasında oynanan Ümraniyespor- Samsunspor müsabakasının son anlarında tartışmalı pozisyonlar yaşanırken, ev sahibi Ümraniyespor’un fair-play davranışı dikkat çekti. Müsabakanın 90. dakikasında yapılan hakem atışının ardından Samsunsporlu futbolcu Djedje, topa değmeden bekledi. Ümraniyesporlu Okan Derici de meşin yuvarlağı alıp ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi. Golün ardından Samsunsporlu oyuncular yoğun itirazlarda bulunurken, santra ile oyun yeniden başladı. Oyunun başlamasıyla da Ümraniyesporlu futbolcular, topa hamle yapmadı ve Samsun temsilcisinde Nadir Çiftçi topu ağlarla buluşturarak skora dengeyi getirdi.

Nadir'in kaydettiği golün ardından müsabaka 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Ümraniyespor'un attığı golün ardından hakeme yoğun itirazlarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

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