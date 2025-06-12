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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayi üretimi aylık bazda düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Sanayi üretimi aylık bazda düştü

        Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 3,1 gerilerken yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 10:50 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:50
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        Sanayi üretimi aylık bazda düştü
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,3 artış kaydetti.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,8 arttı.

        Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 12,5 artış gerçekleşti.

        Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 azalış gösterdi.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 arttı.

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