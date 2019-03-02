İstanbul Sancaktepe'deki Fatih Mahallesi Yakamoz sokaktaki evde oturan Boyraz Ailesi'nin komşuları, Gülay Boyraz ve çocuklarından haber alamayınca pencereden evin içerisine girdi. Gülay Boyraz (38) ve çocukları Salih (10) ve Hayrünnisa (7)'yı yerde hareketsiz yatar halde gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ANNENİN SAĞLIK DURUMU AĞIR

DHA'da yer alan habere göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kardeşin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından öldüğünü belirledi. Anne Gülay Boyraz ise ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Gülay Boyraz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Baba Adem Boyraz'ın memleketleri Tokat'ta olduğu öğrenilirken acı haber üzerine eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Çocukların cesetleri incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.