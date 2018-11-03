Sandnes - Ham Kam rakamlar

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Sandnes, 04 Kasım 2018 Pazar günü Ham Kam takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:00. Maç öncesi Sandnes 39 puanla 9. sırada, Ham Kam 36 puanla 10. sırada bulunuyor. Sandnes son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ham Kam, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 474. İddaa'da Sandnes kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Ham Kam kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sandnes önceki hafta Bodo Glimt mücadelesinde 3-1 yenildi.

Ham Kam ise Hodd maçında 3-1 yenildi.

Sandnes, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 12 gol yedi.

Ham Kam, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Ham Kam, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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