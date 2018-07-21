Sangju Sangmu - Jeonbuk Motors maç önü

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Sangju Sangmu, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Jeonbuk Motors takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:30. Maç öncesi Sangju Sangmu 22 puanla 9. sırada, Jeonbuk Motors 44 puanla 1. sırada bulunuyor. Sangju Sangmu son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Jeonbuk Motors, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 357. İddaa'da Sangju Sangmu kazanır 4.80, berabere biter 3.60, Jeonbuk Motors kazanır 1.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Sangju Sangmu önceki hafta FC Seoul mücadelesinde 0-1 yenildi.

Jeonbuk Motors, Jeju United karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Sangju Sangmu, 9 gol attı ve 8 gol yedi.

Jeonbuk Motors, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Jeonbuk Motors, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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