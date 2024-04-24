Şanlıurfa'da gölete giren 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı
Siverek-Karacadağ yolu 2. kilometresi yakınlarındaki gölete giren Mehmet Kaan İ. (11) ve Ahmet Harun G. (11) balçığa battı.
Çocukların boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çevredekiler tarafından çıkarılan çocuklar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Kaan İ. ve Ahmet Harun G., ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.