Şanlıurfa'da doktorun burnunu kıran hasta yakını adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da muayene sırası yüzünden tartıştığı doktor Orhan Hagi'ye yumruk ve kafa atarak burnunu kırdığı için adliyeye sevk edilen Hüseyin Demid, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-11-29 23:09:49



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