Şanlıurfa'da eşler arasında çıkan kavgada kadın öldü, kocası yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşler arasında çıkan kavgada kadın öldü, kocası ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşler arasında çıkan kavgada kadın öldü, kocası ağır yaralandı.
Hamidiye Mahallesi'nde Rıdvan Bulunmaz (31) ve eşi Pınar Bulunmaz (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İddiaya göre, kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve eşi yaralandı.
Yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pınar Bulunmaz, kurtarılamadı.
Hayati tehlikesi bulunan Rıdvan Bulunmaz ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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