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        Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçmesi için işleri çok sıkı tutuyoruz (2)

        'BALIKAYAĞIBULVARI RAMAZAN AYINA KADAR TAMAMLANACAK' Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şanlıurfa'daki ziyareti kapsamında yaptığı konuşmada, Karaköprü'de yapımı süren Balıkayağı Bulvarı'nın razaman ayının başına kadar tamamlanacağını söyledi. Uraloğlu, daha sonra kalıcı deprem konutlarının bağlantı yolları şantiyesinde inceleme yaptı. Bakan Uraloğlu, "Maaşlar bankaya yatacak mı" endişesi taşıyan Türkiye'den bugün 2053 ve 2071'leri planlayan bir Türkiye'ye gelindiğini söyledi. Uraloğlu, Türkiye'nin doğu ile batı arasında çok stratejik bir noktada olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Artık dünya ticareti sadece doğu- batı koridorunda değil, doğu- batı koridorunu destekleyen kuzey- güney koridorlarının da çok ciddi bir şekilde ilerlediğini, gündem olduğunu biliyoruz. Uzak Doğu'dan gelecek, bütün ticaret yüklerinin ülkemiz üzerinden Avrupa'ya gitmesiyle ilgili FAV Limanı'ndan başlayıp Ovaköy'e, oradan Şanlıurfa'ya, oradan Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar Ege Denizi'ne, Karadeniz'e ve Akdeniz'e açılacak olan çok önemli bir koridoru hayata geçireceğiz. Bu tabii Şanlıurfa'nın bütün ticaretini, bütün istihdamını her şeyini etkileyecek, geliştirecektir. Burada sadece bir ulaşım projesi de konuşmuyoruz. Hem otoyol hem demir yolu birinci derecede demir yolu olmak üzere bunun altını çiziyorum. Enerji nakil hatları ve iletişim hatları da beraberinde olacak. Bununla ilgili Irak tarafının projeleri bitmek üzere. Bizim tarafın projelerinin bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor. Bu sene içerisinde özellikle Irak tarafında birazcık daha öne alıp, başlamayla ilgili gayretlerimiz devam ediyor. Türkiye'de de onun eş zamanlı olarak başlayarak biz bu projeleri yürütmüş olacağız. Dediğim gibi bölgenin gelişimine, kalkınmasına çok önemli bir katkı sağlayacaktır." Depremden etkilenen Şanlıurfa'da kalıcı konutların bağlantı yollarının yapımı işinin Cumhurbaşkanının talimatıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne verildiğini anımsatan Uraloğlu, "Burada da inşallah kalıcı konutların bitmesiyle beraber eş zamanlı olarak yolları da bitirme gayreti içerisindeyiz. Bütün şantiyeler kuruldu, personel makine parkı burada. Hava şartlarının imkan verdiği bütün imalatları da yapıyoruz. Bu şekilde Şanlıurfa'daki deprem yaralarını da inşallah ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 20:19 Güncelleme: 22.02.2024 - 20:19
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        Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçmesi için işleri çok sıkı tutuyoruz (2)
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        'BALIKAYAĞIBULVARI RAMAZAN AYINA KADAR TAMAMLANACAK' Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şanlıurfa'daki ziyareti kapsamında yaptığı konuşmada, Karaköprü’de yapımı süren Balıkayağı Bulvarı'nın razaman ayının başına kadar tamamlanacağını söyledi. Uraloğlu, daha sonra kalıcı deprem konutlarının bağlantı yolları şantiyesinde inceleme yaptı. Bakan Uraloğlu, "Maaşlar bankaya yatacak mı" endişesi taşıyan Türkiye'den bugün 2053 ve 2071'leri planlayan bir Türkiye'ye gelindiğini söyledi. Uraloğlu, Türkiye'nin doğu ile batı arasında çok stratejik bir noktada olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Artık dünya ticareti sadece doğu- batı koridorunda değil, doğu- batı koridorunu destekleyen kuzey- güney koridorlarının da çok ciddi bir şekilde ilerlediğini, gündem olduğunu biliyoruz. Uzak Doğu'dan gelecek, bütün ticaret yüklerinin ülkemiz üzerinden Avrupa'ya gitmesiyle ilgili FAV Limanı'ndan başlayıp Ovaköy'e, oradan Şanlıurfa'ya, oradan Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar Ege Denizi'ne, Karadeniz'e ve Akdeniz'e açılacak olan çok önemli bir koridoru hayata geçireceğiz. Bu tabii Şanlıurfa'nın bütün ticaretini, bütün istihdamını her şeyini etkileyecek, geliştirecektir. Burada sadece bir ulaşım projesi de konuşmuyoruz. Hem otoyol hem demir yolu birinci derecede demir yolu olmak üzere bunun altını çiziyorum. Enerji nakil hatları ve iletişim hatları da beraberinde olacak. Bununla ilgili Irak tarafının projeleri bitmek üzere. Bizim tarafın projelerinin bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor. Bu sene içerisinde özellikle Irak tarafında birazcık daha öne alıp, başlamayla ilgili gayretlerimiz devam ediyor. Türkiye'de de onun eş zamanlı olarak başlayarak biz bu projeleri yürütmüş olacağız. Dediğim gibi bölgenin gelişimine, kalkınmasına çok önemli bir katkı sağlayacaktır." Depremden etkilenen Şanlıurfa'da kalıcı konutların bağlantı yollarının yapımı işinin Cumhurbaşkanının talimatıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne verildiğini anımsatan Uraloğlu, "Burada da inşallah kalıcı konutların bitmesiyle beraber eş zamanlı olarak yolları da bitirme gayreti içerisindeyiz. Bütün şantiyeler kuruldu, personel makine parkı burada. Hava şartlarının imkan verdiği bütün imalatları da yapıyoruz. Bu şekilde Şanlıurfa'daki deprem yaralarını da inşallah ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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