Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçmesi için işleri çok sıkı tutuyoruz ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün, Ümit Burnu'ndan 45 gün ve Kızıldeniz'den 35 günde yapılan nakliyelerin Kalkınma Yolu Projesi'ni bitirdiğimizde sadece 25 günlük bir süre içerisinde yapılabileceğini biliyoruz. Çok önemli bir proje ve hayata geçmesi için işleri çok sıkı tutuyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti milletvekilleri ve yerel yöneticiler tarafından karşılandı. Şanlıurfa Valiliği'ne geçen Uraloğlu, Vali Şıldak'tan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Uraloğlu daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'ü ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Uraloğlu, Şanlıurfa'nın geçmişte olduğu gibi, günümüzde de çok önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. '13 KARA YOLU PROJESİNE DEVAM EDİYORUZ' Şanlıurfa'nın GAP'ın merkezi olduğunu kaydeden Uraloğlu, tarihi, stratejik ve jeopolitik öneme sahip Şanlıurfa'da tarım, turizm ve ticaretinin gelişmesi için ulaşım ağının güçlü olması gerektiğini belirtti. Uraloğlu, "2002 yılından bu yana Şanlıurfa'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 58 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 28 kilometreden 619 kilometreye çıkardık. Şanlıurfa-Birecik Otoyolu, Adıyaman-Kahta-Siverek Yolunda Nissibi Köprüsü, Şanlıurfa-Diyarbakır Yolu, Şanlıurfa Doğu ve Güneybatı Çevre Yolları, Şanlıurfa-Viranşehir Yolu gibi önemli kara yolu projelerini tamamladık. Diyarbakır Devlet Yolu, Kuzeybatı Çevre Yolu ve Doğu Çevre yollarının kesiştiği noktada bulunan Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nı açarak Şanlıurfa'nın şehir içi trafiğine nefes aldırdık. Günlük yaklaşık 20-25 bin aracın geçtiği bu noktada dur-kalk beklemelerinin ortadan kalkmasıyla kavşaktaki geçiş süresini 5 kat azalttık. Şanlıurfa'yı; Mardin'e, Gaziantep'e ve Diyarbakır'a bölünmüş yollar ile bağladık. Şu anda da 13 milyar 876 milyon lira proje bedeliyle 13 kara yolu projesine devam ediyoruz." Uraloğlu, Şanlıurfa'nın demir yolu ulaşım ağını da güçlendiren çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Karkamış-Nusaybin hattı Karkamış-Zenginova arasındaki 120 kilometre demir yolu hattını yeniledik. Şanlıurfa'yı hızlı trenle tanıştıracak Gaziantep-Şanlıurfa ve Şanlıurfa-Mardin hızlı tren hatları projelerini de hayata geçireceğiz. Gaziantep -Şanlıurfa hattının etüt projelerini tamamladık. Yatırım programına alır almaz ihalelerine de çıkacağız. Şanlıurfa-Mardin hattının proje çalışmalarını da bu yıl içerisinde bitireceğiz" diye konuştu. 'ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE' Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Şanlıurfa-Ovaköy arasına 320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol inşa edeceklerini kaydederek "Bu proje ile Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak'ın güneyinde inşa edilmekte olan FAV Limanı'na gelecek yüklerin, 1200 kilometrelik çift yönlü otoyol ve demir yolu inşa ederek Türkiye'ye ulaşmasını planlıyoruz. Irak'tan başlayıp, Ovaköy'den Türkiye'ye gelen bu yeni uluslararası koridor sayesinde Güney Asya ve Orta Doğu'yu; Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika'ya yeni bir güzergah üzerinden bağlayacağız. Kuzey-güney koridorunda bölgemiz için hayati bir bağlantı da tesis etmiş olacağız. Bugün, Ümit Burnu'ndan 45 gün ve Kızıldeniz'den 35 günde yapılan nakliyelerin Kalkınma Yolu Projesi'ni bitirdiğimizde sadece 25 günlük bir süre içerisinde yapılabileceğini biliyoruz. Çok önemli bir proje ve hayata geçmesi için işleri çok sıkı tutuyoruz. Bu yeni otoyolumuz ve Kalkınma Yolu Projesi faaliyete geçtiğinde; bölgedeki tarım, sanayi ve ticaret faaliyetlerini arttırarak Şanlıurfa ekonomisinin büyümesine ve istihdamın artmasına önemli bir katkı sağlayacak, vatandaşımıza iş ve aş olacaktır" dedi. Uraloğlu, yeniden aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile kentin büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını da belirterek,"Şanlıurfalılar her zaman hakkı savundu, hakkın ve haklının yanında oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 62 oy oranı ile 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' dedi. İnşallah şimdi de Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesi ile bütün ilçe belediye başkanlıklarını da kazanacağız. Zeynel Abidin başkanımızla planladığımız tüm projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:00 facebook

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