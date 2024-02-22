Şanlıurfalı engelli basketbolcular Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

MÜSLÜM ETGÜ - Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig B Grubu ekiplerinden Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü, sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala 11 maçta 10 galibiyet alarak Süper Lig'e yükselme maçları oynamayı garantilemenin sevincini yaşıyor.

Şanlıurfa BESK Başkanı ve Antrenörü Veysi Fırat, son olarak başkanlığını yaptığı Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig takımlarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi takımından ayrıldıktan sonra 2014 yılında Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübünü kurdu.

İlk 2 yıl liglere katılmak için hazırlıklarını tamamlayan takım, 2016 yılında Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Lig'de mücadele etmeye başladı.

Üç yıl sonunda Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'e yükselen Şanlıurfa ekibi, geçen sezon da 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

Bu sezon 1. Lig'deki ilk sezonunda başarılı sonuçlara imza atan ve şu anda 2. sırada bulanan Güneydoğu ekibi, 3 hafta önce Süper Lig play-off maçlarına katılmayı garantiledi.

- "Favori olarak gösteriliyoruz"

Şanlıurfa BESK Başkanı ve Antrenörü Veysi Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun son maçında hafta sonu evlerinde ağırlayacakları lider BETA Enerji Adana Engelliler Takımı'nı yenerek grubu lider olarak tamamlamak istediklerini söyledi.

Adana maçı ile play-off maçlarına çok iyi hazırlandıklarını ve Süper Lig'e yükselmek istediklerini ifade eden Fırat, şöyle konuştu:

"Amacımız Şanlıurfa'daki engellileri topluma kazandırmak, sporla tanıştırmak ve sporcu yetiştirmek. Bu anlamda çok ciddi başarılar elde ediyoruz. Pazar günü Adana maçına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Çünkü taraftar desteği çok önemli. Lideri kendi evimizde yenerek Süper Lig çeyrek finallerine lider olarak katılmak istiyoruz. Takımda moral motivasyon çok iyi durumda ve antrenmanlarımız harika geçiyor. Zaten favori olarak gösteriliyoruz. Bir aksilik olmazsa Süper Lig'e yükseleceğiz. Takımda bulunan 16 sporcumuzun 7'si bizim altyapımızdan gelen oyunculardan oluşuyor. Yani milli takımlara oyuncular yetiştiriyoruz. Çok oturaklı, güzel bir takımımız var. Şanlıurfa'daki engelli kardeşlerimden bu sporu sevip yapmak isteyen herkesi takıma bekliyoruz. Amacımız Süper Lig'e yükselmek çünkü orası büyük takımların, daha kaliteli oyuncuların bulunduğu ve Avrupa kupalarına açılan önemli bir lig. Şu anda bizim takımımızın sponsoru yok sağdan soldan bulduğumuz desteklerle buralara kadar geldik. Biz bu işi seviyoruz, inşallah Süper Lig'e yükselirsek hem sponsorumuz olur hem de maçlarımız canlı yayınlanır."

- "Ligde oynadığımız 11 maçın 10'nu kazanmayı başardık"

Takımın oyuncularından Bekir Solmaz ise basketbola Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi takımında başladığını ve uzun yıllar mücadele ettikten sonra sezon başında Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübüne transfer olduğunu anlattı.

Daha önceki takımında şampiyonluklar yaşadığını ve önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Solmaz, artık Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübünün başarısı için mücadele ettiğini söyledi.

Amacının şampiyon olarak yeni takımıyla da Süper Lig sevinci yaşamak istediğini aktaran Solmaz, "Kadromuz, teknik heyetimiz ve yönetimimiz çok iyi ve güzel işler yapıyoruz. Ligde oynadığımız 11 maçın 10'nu kazanmayı başardık. Adana takımına ilk maçta şanssız bir şekilde yenildik ama bu hafta sonu rakibimizi yenerek lider olarak Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Finallerin sonunda takımımızı Süper Lig'e çıkartmak istiyoruz. Bütün arkadaşlarımın ellerine, emeğine sağlık." diye konuştu.

Takımın tek yabancı oyuncusu İranlı Abolfazl Shirinabadifarahani de 4 yıl önce bir arkadaşının aracılığıyla Şanlıurfa takımına katıldığını anlattı.

Bu sezon takımın çok iyi sonuçlar aldığını ve arkadaşlık ortamının güzel olduğunu belirten Shirinabadifarahani, tüm oyuncularda tek hedefin Süper Lig'e yükselmek olduğunu bunun için de çok çalışarak başaracaklarına inandıklarını kaydetti.