Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Şanlıurfa'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:49 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Şanlıurfa'da başladı.

        Şanlıurfa Fuar Merkezi'ndeki etkinlik alanında yaklaşık 40 kurum ve kuruluş, devlet teşviklerini tanıttı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların stant açtığı etkinliğe öğrenciler ve aileler ilgi gösterdi.

        Katılımcılar, kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi aldı.

        İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, 2022 yılından itibaren Anadolu'nun birçok bölgesinde düzenledikleri etkinliklerin 19'uncusunu Şanlıurfa'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Etkinlikler kapsamında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine biraz daha ağırlık verdiklerini ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

        "Bu bakımdan Ankara'dan 40'a yakın kurumu Şanlıurfa'ya taşıdık. Burada hem Ankara'dan hem Şanlıurfa'dan kamu görevlileri vasıtasıyla gelen ziyaretçilerimize bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Devletin bilhassa gençlere imkan tanıdığı hususlarda onları aydınlatıyoruz. Kredidir, borçtur, hibedir, destektir, maddi olanaklar en başta olmak üzere onlara sunulan iş imkanları nelerdir? Bir yerde kariyer imkanlarına yön verecek şekilde yetkili uzman arkadaşlarımız tarafından bilgilendirmeler yapılıyor. Her gittiğimiz ilde yaklaşık 20-30 bin arasında ziyaretçi ağırlıyoruz. Tabii bugün daha yeni olduğu için bu sayıyı şu an için söylemek mümkün değil ama en azından ilk gün, ilk saatleri itibarıyla bayağı yoğun bir ilgi olduğunu da görüyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah hem gençlerimizi, üniversiteli gençlerimizi, liseli öğrencilerimizi ve onların ebeveynlerini özellikle buraya davet ediyoruz. Bir sonraki durağımız da haftaya Malatya'da olacak. Bu vesileyle oradaki vatandaşlarımızı da önümüzdeki hafta Malatya'ya davet ediyoruz."

        Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş'ın da ziyaret ettiği AA standına gençler yoğun ilgi gösterdi.

        Standı ziyaret eden gençlere AA personeli tarafından kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'yı Süper Kupa heyecanı sardı
        Şanlıurfa'yı Süper Kupa heyecanı sardı
        Şanlıurfalı engelli basketbolcular Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı
        Şanlıurfalı engelli basketbolcular Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı
        Şanlıurfaspor, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Şanlıurfaspor, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Şanlıurfa'da "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Şanlıurfa'da "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Şanlıurfa'da belediye işçilerinin yüzde 107'lik 'zam' sevinci; otobüsü durd...
        Şanlıurfa'da belediye işçilerinin yüzde 107'lik 'zam' sevinci; otobüsü durd...