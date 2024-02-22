Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'yı Süper Kupa heyecanı sardı

        RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçının 7 Nisan'da kentte oynanacak olması sevinçle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:12 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'yı Süper Kupa heyecanı sardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçının 7 Nisan'da kentte oynanacak olması sevinçle karşılandı.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve kültürel mirasıyla ünlü şehri, Türk futboluna damgasını vuracak bir mücadeleye tanık olmaya hazırlanıyor.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kararıyla Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa'nın final heyecanı, 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa'da yaşanacak.

        Kent, 2010'da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası final maçına da ev sahipliği yapmıştı.

        - Deprem ve selden etkilenen kente moral olacak

        Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente yakışır bir final maçının olacağına inandığını söyledi.

        Organizasyonun kentte önemli bir moral kaynağı olacağını aktaran Yetim, şunları kaydetti:

        "Şanlıurfa'da ardı ardına yaşanan deprem ve sel felaketinin halen yaraları tazeliğini koruyor. Şehrimizdeki moral ve motivasyonun artırılması adına çok güzel bir organizasyon olacaktır. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler kentimizdeki tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla organizasyonun en iyi şekilde geçebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Maçın Şanlıurfa'da oynanması hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel kaynaşmaya katkı sağlayacaktır. Deprem ve sel travmasını henüz üzerimizden tam atamadığımızdan psikolojik destek de olacaktır. Türkiye'nin her yerinden vatandaşımız bu vesileyle şehrimizi görme imkanı bulacak. Şanlıurfa bu maçı yüzünün akıyla geçirecektir."

        - "Böylesi motivasyona ihtiyacımız vardı"

        Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Haşim İzol da kupa finalinin kente verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        İki kulübü kentte görecek olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan İzol, şöyle konuştu:

        "Şehir adına güzel bir ambiyans olacaktır. Şehir olarak deprem ve sel felaketi gibi olağanüstü zorlukların ardından böylesi bir motivasyona ihtiyacımız vardı. Ülkemizin iki güzide kulübünün şehrimize gelmesi bizi mutlu ediyor. Gurur verici bir durum. İki takımın yönetiminden taraftarına hepsini en iyi şekilde ağırlamayı planlıyoruz. İki takımın taraftarlarını da mutlaka şehrimize bekliyoruz. Unutamayacakları bir atmosferin kentimizde oluşacağını taahhüt ediyoruz. Şehrimize gelirler yerler içerler muhteşem finali izler giderler. Benzer örnek 12 yıl önce de iki büyük kulübün final maçında görülmüştü."

        - "Güneydoğu'da böyle bir maçın oynanması çok önemli"

        Şanlıurfaspor Taraftarlar Derneği Başkan Yardımcısı Kerim Aktosun da final maçının kente çok yakışacağını ifade etti.

        Futbolun güzel dostluklara vesile olduğunu da hatırlatan Aktosun, "Güneydoğu'da böyle bir maçın oynanması çok önemli. Biz Fenerbahçe ve Trabzonspor'u şehrimizde çok güzel ağırlamıştık. Halen 12 yıl önce oynanan maçta kurduğumuz dostluklarımız devam ediyor. Gerçekten futbolun barış, kardeşlik ve dostluk olduğunu daha önceki kupa maçında nasıl gösterdiysek şimdi de daha iyisini ve güzelini gösterebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

        - Şanlıurfa esnafı çok mutlu

        Esnaflardan Adil İpeksever, Turkcell Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacak olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

        Böyle futbol gibi faaliyetlerinin kentte yapılmasının çok önemli olduğunu aktaran İpeksever, "Daha önce de Türkiye Kupası finalinde Trabzon-Fenerbahçe maçı Şanlıurfa'da oynanmıştı, o dönem de tüm esnafımız, oteller olsun, ticari taksiler olsun, lokantacılar olsun hepsi faydalanmıştır. Bu konuda mutluyuz." dedi.

        Lokantacı Ramazan Beyaz da esnaf olarak bu maçın Şanlıurfa'da oynanmasını sağlayan herkese teşekkür ederek, "Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacak olması bizim için büyük bir onur ve şereftir. Özellikle esnafımız ve halkımız için çok güzel bir şey, gurur duyarız. İnşallah esnaf olarak mutlu oluruz. Önümüzdeki yılarda da böyle maçların kentimizde oynanmasını isteriz, çünkü böyle etkinlikler biz esnafları kalkındırır. Kentin tanıtımına çok faydası olur hem maddi olarak hem manevi olarak. Tüm futbolseverleri şehrimizde bekliyoruz." diye konuştu.

        Yusuf Zira ise kupa maçının Şanlıurfa'da oynanmasının esnafa katkı sağlayacağını söyledi.

        Türkiye'nin 2 büyük takımını Şanlıurfa'da ağırlayacak olmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Zira, şunları kaydetti:

        "Bu maçın kentimizde oynamasından dolayı TFF ve tüm ilgililere teşekkür ediyorum, böyle etkinlikler yapılmasını istiyoruz. Şanlıurfa'yı kötüleyenler var. Şanlıurfalılar çok misafirperver insanlardır. Şanlıurfa'nın ciğeri ve kebapları başta olmak üzere yemekleri çok lezzetlidir, gelen misafirlerimizi bu lezzetleri tatmadan göndermeyeceğiz. Burada hem maç keyfini hem yemek keyfini yaşayacaklar."

        İbrahim Halil Kılıç da maçın kentte oynanmasının ekonomik katkısının yanında tanıtım için de çok önemli olduğunu belirterek, esnaf olarak çok sevindiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
        Şanlıurfa'da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
        Şanlıurfalı engelli basketbolcular Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı
        Şanlıurfalı engelli basketbolcular Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı
        Şanlıurfaspor, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Şanlıurfaspor, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Şanlıurfa'da "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Şanlıurfa'da "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Şanlıurfa'da belediye işçilerinin yüzde 107'lik 'zam' sevinci; otobüsü durd...
        Şanlıurfa'da belediye işçilerinin yüzde 107'lik 'zam' sevinci; otobüsü durd...