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        Deprem felaketi davalarında ilk ceza; müteahhit 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        ŞANLIURFA'da6 Şubat depremlerinde yıkılan, 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı Osman Ağan Apartmanı davasında müteahhit Müslüm Demirer, 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin davalarda ilk kez ceza, verilmiş oldu. İpekyolu Mahallesi'ndeki Osman Ağan Apartmanı da 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Enkaz altında kalan 34 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık müteahhit Müslüm Demirer ile taraf avukatları katıldı. Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın apartmanın inşasında mevcut standartlara göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespit edildiğini ve kusurlu bulunduğunu kaydetti. Sanık avukatları, sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirtip, aynı binanın enkazında müvekkillerinin oğlunun da öldüğü söyledi. Şikayetçilerin avukatları ise sanık hakkında üst sınırdan hüküm verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Müslüm Demirer'i 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından indirim uygulayarak cezayı 18 yıl 1 ay 15 güne çevirdi. Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin davalarda ilk kez ceza, verilmiş oldu. Kararın oy birliği ile alındığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 17:53 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:53
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        Deprem felaketi davalarında ilk ceza; müteahhit 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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        ŞANLIURFA'da6 Şubat depremlerinde yıkılan, 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı Osman Ağan Apartmanı davasında müteahhit Müslüm Demirer, 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin davalarda ilk kez ceza, verilmiş oldu. İpekyolu Mahallesi'ndeki Osman Ağan Apartmanı da 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Enkaz altında kalan 34 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık müteahhit Müslüm Demirer ile taraf avukatları katıldı. Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın apartmanın inşasında mevcut standartlara göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespit edildiğini ve kusurlu bulunduğunu kaydetti. Sanık avukatları, sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirtip, aynı binanın enkazında müvekkillerinin oğlunun da öldüğü söyledi. Şikayetçilerin avukatları ise sanık hakkında üst sınırdan hüküm verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Müslüm Demirer'i 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından indirim uygulayarak cezayı 18 yıl 1 ay 15 güne çevirdi. Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin davalarda ilk kez ceza, verilmiş oldu. Kararın oy birliği ile alındığı belirtildi.

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