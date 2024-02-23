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        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:54 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:14
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        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        H.K. yönetimindeki 34 PG 426 plakalı tır, Şanlıurfa-Suruç kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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