Şanlıurfa'da yol uygulamalarında 14 silah ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamasında, ruhsatsız 12 tabanca ve 2 uzun namlulu silah ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamasında, ruhsatsız 12 tabanca ve 2 uzun namlulu silah ele geçirildi.
Siverek Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekiplerince ilçe genelinde trafik ve asayiş yönünden 7-23 Şubat tarihleri arasında "şok" uygulamalar yapıldığı belirtildi.
Söz konusu uygulamalarda, ruhsatsız 12 tabanca, 2 uzun namlulu silah, bir miktar sentetik uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
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