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        Şanlıurfa'da yol uygulamalarında 14 silah ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamasında, ruhsatsız 12 tabanca ve 2 uzun namlulu silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:18 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:20
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        Şanlıurfa'da yol uygulamalarında 14 silah ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamasında, ruhsatsız 12 tabanca ve 2 uzun namlulu silah ele geçirildi.

        Siverek Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekiplerince ilçe genelinde trafik ve asayiş yönünden 7-23 Şubat tarihleri arasında "şok" uygulamalar yapıldığı belirtildi.

        Söz konusu uygulamalarda, ruhsatsız 12 tabanca, 2 uzun namlulu silah, bir miktar sentetik uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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