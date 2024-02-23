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        Şanlıurfa'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik Şanlıurfa'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:27
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        Şanlıurfa'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik Şanlıurfa’da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde düzenlenen tanıtım günleri ikinci gününde de sürdü.

        Program kapsamında yaklaşık 40 kurum ve kuruluş, devlet teşviklerini alana gelen öğrenciler, gençler ve vatandaşlara tanıttı.

        Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, üniversiteler ve çeşitli kurumların stant açtığı etkinliğe katılımcılar ilgi gösterdi.

        Stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi alan katılımcılar, çeşitli simülasyon ve etkinlik alanlarında söz konusu birimlerin uygulamalarına eşlik etti.

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