Şanlıurfa'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi alan katılımcılar, çeşitli simülasyon ve etkinlik alanlarında söz konusu birimlerin uygulamalarına eşlik etti.

Program kapsamında yaklaşık 40 kurum ve kuruluş, devlet teşviklerini alana gelen öğrenciler, gençler ve vatandaşlara tanıttı.

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