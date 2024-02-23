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        Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'dan Süper Kupa açıklaması:

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak olmasında emeği bulunan herkese teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 20:53 Güncelleme: 23.02.2024 - 20:53
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        Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'dan Süper Kupa açıklaması:
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak olmasında emeği bulunan herkese teşekkür etti.

        Arslan, kulübün X sosyal medya platformundan yapılan videolu paylaşımda, kent olarak bu maça kilitlendiklerini belirterek, maçın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Hak edenin kazanacağı güzel bir maç olmasını temenni eden Arslan, şöyle konuştu:

        "Maçın kentimizde oynanacak olmasında emeği bulunan Gençlik ve Spor Bakanımıza, TFF Başkanımıza, Valimize, Belediye Başkanımıza ve kulüp yönetimimize teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'nın en büyük özelliği misafirperver olması, Göbeklitepe ile medeniyetin beşiği olması ve Anadolu'nun gülen yüzü olmasıdır. Fenerbahçe ve Galatasaray'a şimdiden başarılar diliyorum. Tesislerimizle, sahalarımızla, bütün halkımızla ve tüm olanaklarımızla onlara hizmet etmekten mutluluk duyacağız. Ne zaman ne talepleri olursa bunları karşılamak için hazırız. İnşallah ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne hizmet edecek bir maç olur. Tüm Türkiye ve dünyaya örnek bir müsabaka olur. Şanlıurfa halkı olarak ve Şanlıurfaspor olarak bu maça hazırız, hasretle ve özlemle takımlarımızı ve taraftarlarımızı bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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